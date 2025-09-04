FOTO / Ana Maria Barnoschi, despre PLECAREA de la Kanal D. ”A fost o perioadă lungă”

Ana Maria Barnoschi, în vârstă de 33 de ani, a decis să renunțe la colaborarea cu postul de televiziune Kanal D, după 14 ani.



Ana Maria Barnoschi este cunoscută publicului telespectator din țara noastră din postura de asistentă TV la emisiunea ”Roata Norocului”, difuzată de postul de televiziune Kanal D.

După 14 ani, vedeta a întrerupt colaborarea cu postul de televiziune Kanal D. Despre plecare sa de la TV, dar și despre proiectele pe care le are a făcut aceasta declarații pentru revista Unica.

Ana Maria Barnoschi, despre plecarea de la Kanal D. ”Multe experiențe frumoase și oameni dragi”

”După 14 ani, contractul meu cu Kanal D s-a încheiat. A fost o perioadă lungă, cu multe experiențe frumoase și oameni dragi, pentru care sunt recunoscătoare”, a declarat Ana Maria Barnoschi.

Despre ce i-ar plăcea să facă în viitor, vedeta a spus:

”Pe viitor mi-ar plăcea să continui să mă dezvolt în zona de online, să construiesc proiecte care să mă reprezinte și să ajung mai aproape de oameni prin ceea ce fac. Îmi doresc, de asemenea, să colaborez cu branduri și inițiative în care cred și care se potrivesc cu valorile mele. Sunt deschisă și la noi provocări, pentru că îmi place să învăț și să evoluez”.

Ana Maria Barnoschi nu exclude nici varianta de a participa la anumite reality show-uri:

”Da, mi-ar plăcea mult o experiență ca Asia Express sau Power Couple, cred că ar fi o aventură frumoasă. În schimb, la Survivor nu mă văd, nu cred că e genul de format în care m-aș regăsi”.