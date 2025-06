FOTO / Andi Moisescu, despre mama sa. ”Am avut ani de zile în care am fost DEPARTE unul de celălalt”

Prezentatorul de televiziune Andi Moisescu, în vârstă de 52 de ani, a vorbit despre mama sa și relația cu aceasta.



Andi Moisescu a vorbit despre copilărie și relația cu mama sa într-un interviu pentru revista Viva.

Acesta a fost crescut până la șapte ani de bunici, în Mangalia, pentru că mama sa era pe atunci studentă în Capitală.

Andi Moisescu, despre mama sa. ”Momentul în care am putut trăi amândoi, în aceeași casă, a fost pentru mine precum începutul unei vieți noi”

”Am cele mai frumoase amintiri din copilăria petrecută la Mangalia. Acolo am petrecut primii 7 ani de acasă, cum se spune. Nu știu ce ți-ai putea dori mai mult decât să îți petreci copilăria pe malul mării, să ai parte de atmosferă de vacanță de pe la 1 mai până pe la 1 octombrie, să te simți iubit și în siguranță, să n-ai nicio grijă, să ai prieteni cu care să-ți petreci toată ziua”, a declarat Andi Moisescu.

”Am avut întotdeauna o relație foarte apropiată cu mama mea. Deși am avut ani de zile în care am fost departe unul de celălalt, am simțit-o mereu lângă mine. Iar momentul în care am putut trăi amândoi, în aceeași casă, a fost pentru mine precum începutul unei vieți noi, într-o nouă dimensiune. Oricât s-ar strădui niște bunici în creșterea unor nepoți, părinții reprezintă pur și simplu o altă generație, cu alte repere. Diferența e una relevantă”, a mai spus acesta.

Andi Moisescu e căsătorit și are doi copii

Andi Moisescu este căsătorit de foarte mulți ani cu Olivia Steer, împreună cu care formează o familie foarte frumoasă. Cuplul are doi băieți: David și Luca.

Juratul de la emisiunea ”Românii au talent”, de la Pro TV, are câteva pasiuni mai puțin știute. Pune muzică la festivaluri, face snowboarding și s-a apucat de sailing.