FOTO / Andreea Antonescu, despre cel mai greu moment din viața ei. ”Acel eveniment este singurul care m-a DOBORÂT”

Andreea Antonescu, în vârstă de 42 de ani, a vorbit despre cel mai greu moment din viața sa. ”Acel eveniment este singurul care m-a doborât” , a mărturisit aceasta.



Artista a trăit o poveste de dragoste cu jurnalistul Victor Vrînceanu. În data de 19 decembie 2022, Andreea Antonescu a anunțat în mediul online că a devenit mămică pentru a doua oară. Artista a adus pe lume o fetiță. Ulterior, Andreea Antonescu a anunțat că a decis să se separe de iubitul ei, Victor Vrînceanu. În data de 24 iunie 2023, Andreea Antonescu a botezat-o pe micuța Venice Victoria, fiica sa cea mică.

Andreea Antonescu a mărturisit, pentru revista Viva, care a fost cel mai dificil moment prin care a trecut în viața sa. Este vorba despre pierderea tatălui său, eveniment care a marcat-o enorm.

Andreea Antonescu, despre cel mai greu moment din viața ei. ”Am fost acuzată de multe ori că sunt prea puternică”

”Există ceva mai rău decât pierderea definitiva a unui părinte sau a unei persoane dragi? Am trecut prin multe în această viață, iar până în prezent pot confirma că acel eveniment este singurul care m-a doborât și care m-ar doborî în continuare. Tocmai de aceea, sunt conștientă că orice alte situații sunt trecătoare și rezolvabile”, a declarat Andreea Antonescu.

”Oricât de greu mi-ar fi în unele momente, îmi dau seama că totul este trecător, nimic definitiv, că poți face și desface orice, trebuie doar să-ți găsești puterea de a te ridica de jos și de a merge mai departe cu capul sus, eu găsindu-mi forța în fetițele mele. Am fost acuzată de multe ori că sunt prea puternică. Da, sunt, nu mi-a dat viața altă alternativă, a trebuit să-nvăț să trec peste orice și să merg mai departe. Sunt foarte puternică, dar și vulnerabilă și sensibilă, poate mult mai sensibilă decât par”, a mai spus artista.