FOTO / Andreea Berecleanu muncește de la 18 ani. ”Din momentul plecării de acasă, de la ai mei, nu am mai cerut sau așteptat BANI”

Andreea Berecleanu, în vârstă de 50 de ani, muncește de la vârsta de 18 ani. ”Din momentul plecării de acasă, de la ai mei, nu am mai cerut sau așteptat bani”, a mărturisit vedeta.



Andreea Berecleanu este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri. În prezent, aceasta apare la postul de televiziune Prima TV. Andreea Berecleanu a fost măritată cu Andrei Zaharescu, împreună cu care are doi copii, Eva și Petru.

Andreea Berecleanu este căsătorită cu medicul estetician Constantin Stan. Cei doi, care sunt căsătoriți din anul 2016, îi au ca nași de cununie pe Ileana și Cătălin Badiu. Formează un cuplu, însă, de aproape zece ani. Aceasta a fost cerută de soție la doar câteva săptămâni după ce a început relația cu Constantin Stan, însă până la căsătoria propriu-zisă au trecut trei ani.

Andreea Berecleanu a început să munceasvă încă de la vârsta de 18 ani, după cum a mărturisit într-un interviu pentru revista Viva.

Andreea Berecleanu muncește de la 18 ani. ”Am avut cât mai multe joburi, așa încât să nu fiu niciodată în pană financiară”

Întrebată când i-a fost cel mai greu după ce a plecat de acasă în adolescență și a început să muncească, Andreea Berecleanu a răspuns:

”Când îmi număram banii, cred. Pentru că, din momentul plecării de acasă, de la ai mei, nu am mai cerut sau așteptat bani. Am avut cât mai multe joburi, așa încât să nu fiu niciodată în pană financiară sau sub un nivel/confort pe care-l avusesem acasă”.

Prezentatoarea TV a vorbit și despre perioada scurtă cât a stat departe de televiziune:

”Am stat puțin departe, câteva luni. Raportat la cei aproape 35 de ani, chiar e prea puțin. Poate că noi, cei aflați în fața oamenilor, atația ani expuși tuturor tipurilor de public, de emoții, de consum, stres, ar trebui să luăm un an sabatic, din când în când. În ceea ce mă privește, nu a existat niciodată o pauză de meserie, aceea de jurnalist și comunicator, și nici nu va fi prea curând, probabil”.