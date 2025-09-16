Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Cât costă cea mai SCUMPĂ haină din colecția Alinei Pușcaș. ”Eu mă încadrez undeva la nivel mediu”

FOTO / Cât costă cea mai SCUMPĂ haină din colecția Alinei Pușcaș. ”Eu mă încadrez undeva la nivel mediu”

16 sept. 2025, 14:30, Showbiz
FOTO / Cât costă cea mai SCUMPĂ haină din colecția Alinei Pușcaș. ”Eu mă încadrez undeva la nivel mediu”
Galerie Foto 28
Cât costă cea mai scumpă haină din colecția Alinei Pușcaș

Vedeta de televiziune Alina Pușcaș, în vârstă de 39 de ani, a spus cu cât se vinde cel mai scump obiect vestimentar din colecția sa de haine.

Alina Pușcaș este cunoscută publicului telespectator din postura de prezentatoare a emisiunii ”Te cunosc de undeva”, de la Antena 1. De asemenea, Alina Pușcaș a jucat într-una dintre cele mai urrmărite telenovele românești – ”Narcisa sălbatică”, din anul 2010, unde a interpretat rolul Narcisei Drăghici.

În ceea ce privește viața personală, în anul 2015, în luna august, Alina Pușcaș a devenit pentru prima dată mămică, aducând pe lume un băiețel pe nume Alexandru, și tot în aceeași perioadă s-a mutat cu partenerul ei de viață ei, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, cu care este căsătorită din vara lui 2017. În luna octombrie a anului 2017, prezentatoarea de televiziune a devenit mămică pentru a doua oară. Ea a adus pe lume o fetiță, Melissa Antonia. În luna august a anului 2019, Alina Pușcaș a devenit mămică pentru a treia oară, aducând pe lume o fetiță, Iris.

Alina Pușcaș și-a lansat, în primăvară, prima ei colecție capsulă UMBR/A. CONCEPT alături de ESHTE. Vedeta a vorbit despre afacerea sa cu haine și despre prețurile pe care le practică într-un interviu pentru click.ro.

Cât costă cea mai scumpă haină din colecția Alinei Pușcaș. ”Eu nu am prețuri foarte mari

”UMBR/A s-a născut din dorința de a crea haine care să rezoneze cu femeia modernă, dar feminină, puternică și totuși firavă, misterioasă – o femeie care nu se teme să exploreze dualitatea dintre lumină și umbră”, a spus Alina Pușcaș.

”Eu cochetez de opt ani cu domeniul acesta de design vestimentar. Și eu nu mă las așa ușor! E un job greu, competiția este foarte mare. Și încă sunt oameni care nu înțeleg de ce se justifică altfel prețurile la noi în piață, vorbim de atelierele care fac colecții mai mici. Din punctul lor de vedere prețurile sunt mari. Eu nu am prețuri foarte mari. Cred că cea mai scumpă piesă din colecția mea este 1.200 de lei. Eu mă încadrez undeva la nivel mediu, la capitolul prețuri. Dar, sunt multe branduri în România care depășesc lejer 4.500-5.000 de lei pentru un obiect de îmbrăcăminte. Dar, părerea mea este că, dacă-ți permiți, chiar merită banii aceștia, pentru că e o piesă vestimentară care o poți purta oricând”, a adăugat prezentatioarea TV.

Mediafax
Stenograme. Cum recruta Potra tineri pentru a fi mercenari: „Ai mai fost în vreun conflict? Știi instrucție de front, cunoști ambuscade?”
Digi24
„Nu mai înotați în canalele noastre! Și puneți ceva pe voi!” Româncă expulzată din Veneția din cauză că s-a scăldat în Canal Grande
Cancan.ro
Nicușor Dan, primele declarații despre Ionuț, SPP-istul care a incitat domnișoarele. Ce s-a întâmplat cu el?
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Companiile preferă „angajații maturi, cu rate și copii”. Tinerii români, în topul șomajului european: „Nu vrem să fim sclavi pe plantație”
Mediafax
Procurorul general a prezentat amploarea atacurilor cibernetice asupra României: Rețea cu sute de pagini de Facebook și 22.000 de boți pe TikTok
Click
Orașul din România care interzice complet coroanele de flori în cimitire. Ce amenzi riscă cei care vor încălca noua regulă
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Un bărbat care a vrut să se sinucidă s-a aruncat de la etaj și a căzut peste o femeie pe care a ucis-o. El este în spital
Digi24
Părinții unui tânăr de 18 ani l-au denunțat pentru că ar fi vrut să lupte de partea Ucrainei
Cancan.ro
Ce a făcut Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, după accidentul cauzat. Avem SINGURELE IMAGINI
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Ursoaica care a atacat un bărbat din Mureș, împușcată după 33 de ore de căutări. Care este starea de sănătate a victimei
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Incident cu o Mazda pe Autobahn. Airbag-urile au sărit din senin
Descopera.ro
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Capital.ro
Călin Georgescu era sigur din 2019 că va fi președintele României. Pe cine ar fi pus ministru de Justiție
Evz.ro
A murit Robert Redford. Marele actor avea 89 de ani
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este sau nu în slujba edilului?
RadioImpuls
„Nu e treaba mea, dar așteptam demult să luați o asemenea decizie”. Ce a apărut pe contul de socializare al Doinei Teodoru după mesajul cu subînțeles postat de actriță în urmă cu mai multe zile în legătură cu despărțirea de Cătălin Scărlătescu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Cum a căzut Hitler în capcana enormității spațiului rusesc