FOTO / Cât costă cea mai SCUMPĂ haină din colecția Alinei Pușcaș. ”Eu mă încadrez undeva la nivel mediu”

Vedeta de televiziune Alina Pușcaș, în vârstă de 39 de ani, a spus cu cât se vinde cel mai scump obiect vestimentar din colecția sa de haine.



Alina Pușcaș este cunoscută publicului telespectator din postura de prezentatoare a emisiunii ”Te cunosc de undeva”, de la Antena 1. De asemenea, Alina Pușcaș a jucat într-una dintre cele mai urrmărite telenovele românești – ”Narcisa sălbatică”, din anul 2010, unde a interpretat rolul Narcisei Drăghici.

În ceea ce privește viața personală, în anul 2015, în luna august, Alina Pușcaș a devenit pentru prima dată mămică, aducând pe lume un băiețel pe nume Alexandru, și tot în aceeași perioadă s-a mutat cu partenerul ei de viață ei, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, cu care este căsătorită din vara lui 2017. În luna octombrie a anului 2017, prezentatoarea de televiziune a devenit mămică pentru a doua oară. Ea a adus pe lume o fetiță, Melissa Antonia. În luna august a anului 2019, Alina Pușcaș a devenit mămică pentru a treia oară, aducând pe lume o fetiță, Iris.

Alina Pușcaș și-a lansat, în primăvară, prima ei colecție capsulă UMBR/A. CONCEPT alături de ESHTE. Vedeta a vorbit despre afacerea sa cu haine și despre prețurile pe care le practică într-un interviu pentru click.ro.

Cât costă cea mai scumpă haină din colecția Alinei Pușcaș. ”Eu nu am prețuri foarte mari”

”UMBR/A s-a născut din dorința de a crea haine care să rezoneze cu femeia modernă, dar feminină, puternică și totuși firavă, misterioasă – o femeie care nu se teme să exploreze dualitatea dintre lumină și umbră”, a spus Alina Pușcaș.

”Eu cochetez de opt ani cu domeniul acesta de design vestimentar. Și eu nu mă las așa ușor! E un job greu, competiția este foarte mare. Și încă sunt oameni care nu înțeleg de ce se justifică altfel prețurile la noi în piață, vorbim de atelierele care fac colecții mai mici. Din punctul lor de vedere prețurile sunt mari. Eu nu am prețuri foarte mari. Cred că cea mai scumpă piesă din colecția mea este 1.200 de lei. Eu mă încadrez undeva la nivel mediu, la capitolul prețuri. Dar, sunt multe branduri în România care depășesc lejer 4.500-5.000 de lei pentru un obiect de îmbrăcăminte. Dar, părerea mea este că, dacă-ți permiți, chiar merită banii aceștia, pentru că e o piesă vestimentară care o poți purta oricând”, a adăugat prezentatioarea TV.