FOTO / Cât de tipicar era Felix Baumgartner. Ce spunea Mihaela Rădulescu: ”Citește integral până și prospectele medicamentelor”

Mihaela Rădulescu, în vârstă de 55 de ani, scotea la iveală, într-un interviu, detalii mai puțin cunoscute despre cât de organizat și atent era Felix Baumgartner în tot ceea ce făcea.

Mihaela Rădulescu este astăzi una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate vedete de televiziune din România. De-a lungul anilor, aceasta a prezentat numeroase emisiuni Tv care s-au bucurat de mare succes la public.

În plan personal, Mihaela Rădulescu este mama unui băiat, Ayan, rezultat din mariajul cu omul de afaceri Elan Schwartzenberg. Mihaela Rădulescu a trăit, peste zece ani, o poveste de dragoste cu celebrul sportiv austriac Felix Baumgartner, care și-a pierdut viața într-un accident de parapantă în Italia, în data de 17 iulie 2025.

Mihaela Rădulescu a mai fost căsătorită de două ori. Între anii 1997 și 1999, aceasta a fost măritată cu Ștefan Bănică Junior. Prima căsnicie a Mihaelei Rădulescu a fost cu Bogdan Rădulescu. Primul soț al vedetei a încetat din viață în data de 30 ianuarie 2023, răpus de o boală cumplită, cancer.

Într-un interviu pe care l-a acordat în anul 2018 revistei Tango, Mihaela Rădulescu scotea la iveală lucruri mai puțin cunoscute despre Felix Baumgartner, cel care i-a fost iubit. Acesta era extrem de organizat și atent cu tot ceea ce făcea. Mihaela Rădulescu mărturisea că regretatul sportiv a fost cel care a disciplinat-o.

Cât de tipicar era Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu: ”Gândește foarte mult, se organizează foarte bine și nu își asumă niciodată un risc dacă nu îl simte perfect controlabil”

”În general se spune despre sportivii extremi că sunt nebuni. Dar, în cazul lui Felix, nu e așa deloc, în timpul săriturii lui din stratosferă au existat câteva momente în care el chiar putea să moară, vreo trei mai exact, și, de fiecare dată, fără panică, Felix a luat decizia corectă și s-a salvat, deci e clar că mintea lui funcționează diferit și are capacitatea de a vedea lucrurile altfel decât noi… Li se spune celor care fac sporturi extreme că sunt adrenaline junkie, dar el nu e deloc așa, el este în mod autentic un risk manager, îi place la nebunie să aibă o situație de risc pe care să o rezolve și urăște să i se spună că este adrenaline junkie, că este dependent de adrenalină, pentru că el altceva caută în risc”, declara Mihaela Rădulescu pentru sursa mai sus-menționată.

”Sigur că aș fi putut să trăiesc și cu un om care merge la birou, care stă normal pe scaun și nu simte nevoia să se arunce de undeva, dar eu mă simt norocoasă că pot să privesc altfel de lucruri de aproape și că am atâtea de învățat de la Felix. Nu în sensul de ucenicie, fiindcă nu asta vreau să fac lângă el, ci în sensul de ”uite cât de simplu este să înveți să îți direcționezi creierul către ceea ce ai de făcut”, până la urmă despre asta e vorba… Și mi-e foarte drag când mă uit la el și văd cât se pregătește pentru un anumit lucru, cât muncește, cât de organizat este. La el nimic nu este la întâmplare. Și chiar dacă relația noastră a debutat mai impulsiv, el nu e așa deloc, e un tip care gândește foarte mult, se organizează foarte bine și nu își asumă niciodată un risc dacă nu îl simte perfect controlabil”, a adăuga aceasta.

”Pe mine Felix m-a disciplinat foarte mult, o să-ți dau un exemplu care poate părea tâmpit, dar, de exemplu, m-a învățat să repar lucruri în casă. Eu, cu situația mea de divă (râde), nu am reparat mai nimic la viața mea, chemam pe cineva să repare sau schimbam lucrul ăla, dar, ei, bine, el m-a învățat să repar chestii, e foarte priceput la orice, se uită la un lucru stricat și, chiar dacă nu știe nimic despre el, găsește soluții. M-a învățat să folosesc o bormașină, nu râde, că e adevărat! Eu mereu am crezut că e nevoie să vină cineva care se pricepe, dar am descoperit că toți ne putem pricepe dacă ne pasă o secundă mai mult. Poate că sună „mic” ce zic eu acum, dar, de fapt, sunt niște lecții de viață foarte mișto. Felix e genul de om care citește instrucțiunile de la un cap la celălalt, chiar și când își cumpără un aparat care funcționează în mod evident, doar prin apăsarea unui buton. Citește integral până și prospectele medicamentelor. El citește pentru că spune că întotdeauna ”e ceva”. Și, într-adevăr, întotdeauna ”e ceva”, iar în unele situații acel „ceva” îți salvează viața”, încheia vedeta.