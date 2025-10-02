FOTO / Cătălin Botezatu, declarație neașteptată despre Loredana Groza. ”Mi-aș fi dorit să am o altfel de RELAȚIE cu ea”

Cătălin Botezatu, în vârstă de 58 de ani, a făcut declarații despre Loredana Groza, în vârstă de 55 de ani. ”Mi-aș fi dorit să am o altfel de relație cu ea”, a spus acesta.



Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri din România. De-a lungul anilor, Cătălin Botezatu s-a bucurat de mare succes atât ca model, cât și ca om de afaceri.

Creatorul de modă a vorbit despre diva Loredana Groza, expimându-și admirația pentru aceasta.

Cătălin Botezatu, declarație neașteptată despre Loredana Groza. ”De fiecare dată când o văd, înăuntrul meu mă fâstâcesc, ca un copil”

”Pe Lore aș săruta-o încontinuu. Lore este DIVA. În România sunt câteva dive: Angela Gheorghiu, pentru care am onoarea să creez ținute de ani și ani, Angela Similea, Loredana… Iar Lore, minunata Lore, a făcut la 18 ani un clip de dragoste în care eu eram alături de ea și fumam trabuc”, a declarat Cătălin Botezatu pentru revista Viva.

”La Loredana, pe lângă faptul că suntem prieteni și o ador, trebuie să zic că e o Madonna a României, se reinventează mereu, își respectă publicul, are un look extraordinar. Uite, și ea se poate compara cu JLo, are un vibe aparte și gândiți-vă că ea cântă ore în șir, zi de zi, la tot felul de evenimente. E fantastică, nu poți să nu iubești o femeie ca Loredana. Mi-aș fi dorit să am o altfel de relație cu ea, de ce să fiu ipocrit?! De câte ori o văd, îmi vine să o strâng în brațe și să-i transmit prin piele energia mea, dar uite că n-am spus nimănui, mi-a fost teamă întotdeauna să merg mai departe”, a adăugat designerul.

”Ne-am sărutat, e adevărat, dar e un respect extraordinar acolo, deși vorbim toate prostiile… Să știți că, de fiecare dată când o văd, înăuntrul meu mă fâstâcesc, ca un copil. Și, în plus, pentru o noapte de dragoste, e păcat să strici o relație de zeci de ani. Oricum, Lore va rămâne specială pentru mine toată viața”, a încheiat acesta.