FOTO / Cătălin Botezatu, declarații EXTRAORDINARE despre Mihaela Rădulescu. ”Este o femeie alături de care niciun bărbat nu se poate face de râs”

22 aug. 2025, 12:30, Showbiz
Cătălin Botezatu a făcut declarații extraordinare despre Mihaela Rădulescu. ”Este o femeie alături de care niciun bărbat nu se poate face de râs”, a spus acesta.

Designerul Cătălin Botezatu și-a spus părerea despre Mihaela Rădulescu. Acesta a făcut declarații despre divă într-un interviu pentru revista Viva.

Mihaela Rădulescu este astăzi una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate vedete de televiziune din România. De-a lungul anilor, aceasta a prezentat numeroase emisiuni Tv care s-au bucurat de mare succes la public.

În plan personal, Mihaela Rădulescu este mama unui băiat, Ayan, rezultat din mariajul cu omul de afaceri Elan Schwartzenberg. Mihaela Rădulescu a trăit, peste zece ani, o poveste de dragoste cu celebrul sportiv austriac Felix Baumgartner, care și-a pierdut viața într-un accident de parapantă în Italia, în data de 17 iulie 2025.

Mihaela Rădulescu a mai fost căsătorită de două ori. Între anii 1997 și 1999, aceasta a fost măritată cu Ștefan Bănică Junior. Prima căsnicie a Mihaelei Rădulescu a fost cu Bogdan Rădulescu. Primul soț al vedetei a încetat din viață în data de 30 ianuarie 2023, răpus de o boală cumplită, cancer.

Cătălin Botezatu, declarații extraordinare despre Mihaela Rădulescu. ”Este și va rămâne o femeie specială”

”Pentru mine Mihaela Rădulescu rămâne poate cel mai important om de televiziune pe care eu l-am cunoscut, o femeie extrem de deșteaptă, de inteligentă, de frumoasă, cum e și Teo de altfel. Teo are o inteligență care-ți pune mintea pe bigudiuri. Dar Mihaela este acea apariție de senzație, o femeie ‘accident’, dar în sensul inteligenței, al clasei, al rasei. Este o femeie alături de care niciun bărbat nu se poate face de râs. A demonstrat mereu că se autoeducă, că poate face față cu brio în orice situație. A ajuns unde a ajuns datorită muncii pe care a depus-o, datorită inteligenței ei sclipitoare. Dar iată că acum se află într-un impas, din păcate. I-am scris după moartea lui Felix, i-am dat un mesaj, dar e atât de delicat să vorbești cu un om în astfel de momente încât nici nu cred că mi-aș găsi cuvintele”, a spus Cătălin Botezatu pentru sursa mai sus-menționată.

 

”Cred că lumea ar trebui s-o lase în pace pentru o perioadă, până își va reveni, și știu că își va reveni cu greu pentru că povestea de iubire pe care au avut-o a fost unică. Unii oameni au blamat-o și pentru asta, dar, uneori, ca persoană publică parcă nu ești lăsat să fii fericit, să-ți trăiești viața. Ești catalogat înainte să te cunoască lumea, de fapt. Poate că asta i s-a întâmplat și ei, dar nu i-a păsat, așa cum sper să nu-i pese nici de acum încolo. Este și va rămâne o femeie specială”, a adăugat designerul.

 

