FOTO / Ce CARIERĂ vrea să urmeze fiica Dianei Bișinicu. ”Acum fac cursuri”

Cântăreața Diana Bișinicu este tare mândră de fiica ei, Riana. Adolescenta se pare că știe deja ce carieră vrea să urmeze.

Diana Bișinicu s-a făcut remarcată pe scena muzicii românești în urmă cu mulți ani, alături de trupa de fete Pops. Ulterior, a urmat o carieră solo, dar s-a lansat și în afaceri. A făcut și o schimbare radicală de carieră, îndreptându-se la un moment dat spre muzica tradițională aromână.

În plan personal, Diana Bișinicu este mama unei fete, Riana, din mariajul pe care l-a avut cu Cătălin Andrieș. Diana Bișinicu și Cătălin Andrieș au fost cununați de Gabriela Cristea și fostul ei soț, regretatul om de afaceri Marcel Toader.

Riana, fiica artistei, are 12 ani, și știe deja ce și-ar dori să facă în viață.

Ce carieră vrea să urmeze fiica Dianei Bișinicu. ”Ea își dorește să devină actriță”

”Riana este mai înaltă decât mine și toată lumea îmi spune: >. E adevărat că anii trec. Seamănă cu tatăl ei așa înaltă. De fapt, așa sunt copiii din ziua de azi, mult mai dezvoltați, cu toate că eu evit să-i dau pui cu hormoni sau mâncare procesată”, a declarat Diana Bișinicu pentru click.ro.

”Ea își dorește să devină actriță”, a mai spus artista.

”Când eram mică îmi doream să devin cântăreață ca mama. Consider că am cea mai bună mamă. Dar, mie îmi plăcea să joc scenete prin casă și părinții mi-au zis că am talent la actorie. Acum fac cursuri de actorie la Academia Buftea cu mai mulți profesori, printre care și actrița Vicky Răileanu”, a spus și Riana, fiica Dianei Bișinicu.