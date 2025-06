FOTO / Ce carieră vrea să urmeze fiul Mariei Constantin. ”Este MESERIA pe care mi-aș fi dorit să o fac și eu când eram mică”

Maria Constantin, în vârstă de 38 de ani, a dezvăluit ce carieră își dorește să aibă fiul său, Codruț. ”Este meseria pe care mi-aș fi dorit să o fac și eu când eram mică”, a spus aceasta.

Maria Constantin este una dintre cele mai atrăgătoare artiste de folclor din țara noastră. În ceea ce privește viața personală, Maria Constantin a fost căsătorită cu Ciprian Tapotă, împreună cu care are un băiat, Codruț, de care este extrem de atașată. Artista a fost măritată și cu omul de afaceri Marcel Toader, care a încetat din viață în 2019 și de care s-a despărțit cu mare scandal. În anul 2020, Maria Constantin s-a despărțit de iubitul ei, Dacian Varga. Artista formează un cuplu în prezent cu Robert Stoica.

În data de 25 iulie 2023, Maria Constantin și Robert Stoica s-au căsătorit. Cei doi au făcut cununia civilă la Primăra dn Bragadiru. Tot atunci au făcut și cununia religioasă. Cei doi au făcut nunta în data de 4 august 2023. Evenimentul a avut loc la Bolintin Vale, la salonul de ceremonii al lui Gabi Bădălău.

Maria Constantin a spus, într-un interviu, ce carieră își dorește fiul său adolescent să urmeze. Acesta ar vrea să devină însoțitor de bord.

Ce carieră vrea să urmeze fiul Mariei Constantin. ”Nu a urmat calea spre muzică, pentru că a spus că nu ar putea face această meserie”

”Nu e atât de ușor, dar încerc să-l înțeleg, începând de la stilul vestimentar și așa mai departe, pentru că știu și eu cum eram în perioada în care am fost adolescentă. Se lua mama de mine pentru felul în care mă îmbrăcam, dar așa era moda atunci, iar eu îmi doream din tot sufletul să mă îmbrac așa. Acum, îi las această portiță fiului meu pentru că mi se pare că, dacă nu se bucură acum de aceste lucruri, mai târziu, cu siguranță, nu va pune preț pe ele, exact cum fac și eu. Nu mă mai interesează hainele, cum e moda, ce se mai poartă, mă interesează să fiu eu bine, să mă simt comod. Am ajuns la vârsta la care pun preț pe altceva: pe fericire, pe familie, pe lucruri cu adevărat importante”, a declrat Maria Constantin, potrivit revistei Avantaje.

”Tot timpul i-am spus să facă ceea ce își dorește, drept urmare, așa a și făcut. Nu a urmat calea spre muzică, pentru că a spus că nu ar putea face această meserie, deși e foarte talentat, are ureche muzicală. Mi-a spus: ”Mama, nu-mi doresc să fac asta”. Pur și simplu îi respect decizia. Știu că îi place alt domeniu și îl susțin cu mare drag. Chiar am discutat despre o oportunitate bună pentru el și am văzut că a fost încântat. După ce va termina liceul, se va înscrie cu siguranță la facultate, dar va face și cursurile pentru însoțitor de bord. Mi se pare foarte tare, ideea a venit cumva și de la mine. Este meseria pe care mi-aș fi dorit să o fac și eu când eram mică, iar el este foarte încântat”, a mai spus artista.