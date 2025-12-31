Prima pagină » Sport » Liderul Universitate Craiova se GRĂBEȘTE la final de 2025! Două plecări și o achiziție din eșalonul secund în doar 24 de ore

Liderul Universitate Craiova se GRĂBEȘTE la final de 2025! Două plecări și o achiziție din eșalonul secund în doar 24 de ore

31 dec. 2025, 18:21, Sport
Liderul Universitate Craiova se GRĂBEȘTE la final de 2025! Două plecări și o achiziție din eșalonul secund în doar 24 de ore

Patronul Mihai Rotaru s-a înțeles cu divizionara secundă CS Afumați în privința aducerii lui Alex Iamandache în Bănie, actele urmând a fi parafate joi, în prima zi a noului an.

Fotbalistul intră în ultimele șase luni de contract cu CS Afumați și îl mai doreau Chindia Târgoviște și FC Voluntari.

Liderul Universitate Craiova se grăbește la final de 2025! Două plecări și o achiziție din eșalonul secund în doar 24 de ore

Oficialii grupării ilfovene și-au dat acceptul ca jucătorul să plece încă de acum de la echipă, susține ProSport.

Mijlocașul stnga va merge alături de lotul oltenilor în cantonamentul de iarnă din Antalya.

Universitatea Craiova şi antrenorul secund Anton Petrea au decis de comun acord încetarea raporturilor contractuale, a anunţat, miercuri, clubul craiovean.

Petrea venise la Craiova la începutu lunii noiembrie, în staful antrenorului portughez Filipe Coelho.

În vârstă de 50 de ani, Petrea a mai colaborat cu echipe precum FCSB, Litex Lovech (Bulgaria), Al Hilal (Arabia Saudită), Al Wahda (Arabia Saudită), Al Wasl (Arabia Saudită), Concordia Chiajna sau Universitatea Cluj.

Prmul meci din 2026, pe 19 ianuarie cu Petrolul

Universitatea Craiova a anunțat, miercuri, despărțirea de cubanezul Luis Paradela (28 de ani), al cărui împrumut de la gruparea costaricană Saprissa a expirat la 31 decembrie 2025.

„Mulțumim, Luis Paradela! Perioada de împrumut a fotbalistului cubanez Luis Paradela a ajuns la final. Îi mulțumim și îi dorim mult succes în carieră!’, se arată pe pagina de Facebook a clubului alb-albastru.

Paradela a fost legitimat sub formă de împrumut la Universitatea Craiova începând cu 1 iulie 2024. El s-a accidentat grav în decembrie 2024, într-un meci cu Gloria Buzău și a lipsit până în toamna anului 2025.

Universitatea Craiova are un parcurs foarte bun în acest sezon. Oltenii se află pe locul 1 în Liga 1, cu 40 de puncte acumulate după 20 de etape. În prima etapă din 2026, Universitatea Craiova va juca pe terenul echipei Petrolul Ploiești, pe 19 ianuarie, de la ora 20:00.

Recomandarea video

Mediafax
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și ce să eviți ca să ai noroc tot anul
Digi24
Rusia oferă primele detalii despre presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin. Cum descrie Moscova evenimentele
Cancan.ro
Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie: boala l-a topit pe picioare. E de nerecunoscut
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Adevarul
Capcana celui mai amplu experiment demografic: cum a modelat China o generație care nu mai vrea copii
Mediafax
Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox
Click
Lumea filmului, în doliu. A murit îndrăgitul actor care a jucat în cel mai bun serial din toate timpurile
Digi24
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de la începutul războiului. Ce le-a spus dictatorul
Cancan.ro
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Inteligența Artificială supraestimează inteligența oamenilor. Ce au descoperit cercetătorii?
MESAJ Xi Jinping promite reunificarea Taiwanului cu China. În discursul său de Anul Nou a lăudat filmul „Ne Zha 2” și jocul „Black Myth: Wukong”
18:14
Xi Jinping promite reunificarea Taiwanului cu China. În discursul său de Anul Nou a lăudat filmul „Ne Zha 2” și jocul „Black Myth: Wukong”
ULTIMA ZI DIN 2025 De ce să arunci o monedă în apă, în noaptea de Revelion. Superstiția din bătrâni despre care puțini știu
18:00
De ce să arunci o monedă în apă, în noaptea de Revelion. Superstiția din bătrâni despre care puțini știu
DECES Viceprimarul municipiului Câmpulung, Alin Adrian Vlădău, a murit. Elena Lasconi:”Alin a lăsat în urmă multă iubire de semeni”
17:36
Viceprimarul municipiului Câmpulung, Alin Adrian Vlădău, a murit. Elena Lasconi:”Alin a lăsat în urmă multă iubire de semeni”
INEDIT Edilul din Drăgăşani spune că a tăiat din greşeală un brad de pe un mormânt ca să-l împodobească: „Reprezenta un pericol pentru celelalte morminte”
17:34
Edilul din Drăgăşani spune că a tăiat din greşeală un brad de pe un mormânt ca să-l împodobească: „Reprezenta un pericol pentru celelalte morminte”
DECES A murit poetul Horia Zilieru, figură marcantă a culturii ieșene
17:32
A murit poetul Horia Zilieru, figură marcantă a culturii ieșene
NEWS ALERT Mesaj cu greșeli al președintelui Nicuşor Dan, de început de An Nou: „Aceste realităţi sunt reale”
17:25
Mesaj cu greșeli al președintelui Nicuşor Dan, de început de An Nou: „Aceste realităţi sunt reale”

Cele mai noi