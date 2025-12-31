Patronul Mihai Rotaru s-a înțeles cu divizionara secundă CS Afumați în privința aducerii lui Alex Iamandache în Bănie, actele urmând a fi parafate joi, în prima zi a noului an.

Fotbalistul intră în ultimele șase luni de contract cu CS Afumați și îl mai doreau Chindia Târgoviște și FC Voluntari.

Liderul Universitate Craiova se grăbește la final de 2025! Două plecări și o achiziție din eșalonul secund în doar 24 de ore

Oficialii grupării ilfovene și-au dat acceptul ca jucătorul să plece încă de acum de la echipă, susține ProSport.

Mijlocașul stnga va merge alături de lotul oltenilor în cantonamentul de iarnă din Antalya.

Universitatea Craiova şi antrenorul secund Anton Petrea au decis de comun acord încetarea raporturilor contractuale, a anunţat, miercuri, clubul craiovean.

Petrea venise la Craiova la începutu lunii noiembrie, în staful antrenorului portughez Filipe Coelho.

În vârstă de 50 de ani, Petrea a mai colaborat cu echipe precum FCSB, Litex Lovech (Bulgaria), Al Hilal (Arabia Saudită), Al Wahda (Arabia Saudită), Al Wasl (Arabia Saudită), Concordia Chiajna sau Universitatea Cluj.

Prmul meci din 2026, pe 19 ianuarie cu Petrolul

Universitatea Craiova a anunțat, miercuri, despărțirea de cubanezul Luis Paradela (28 de ani), al cărui împrumut de la gruparea costaricană Saprissa a expirat la 31 decembrie 2025.

„Mulțumim, Luis Paradela! Perioada de împrumut a fotbalistului cubanez Luis Paradela a ajuns la final. Îi mulțumim și îi dorim mult succes în carieră!’, se arată pe pagina de Facebook a clubului alb-albastru.

Paradela a fost legitimat sub formă de împrumut la Universitatea Craiova începând cu 1 iulie 2024. El s-a accidentat grav în decembrie 2024, într-un meci cu Gloria Buzău și a lipsit până în toamna anului 2025.

Universitatea Craiova are un parcurs foarte bun în acest sezon. Oltenii se află pe locul 1 în Liga 1, cu 40 de puncte acumulate după 20 de etape. În prima etapă din 2026, Universitatea Craiova va juca pe terenul echipei Petrolul Ploiești, pe 19 ianuarie, de la ora 20:00.