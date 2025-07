FOTO / Ce COMPROMISURI au făcut Adela Popescu și Radu Vâlcan în căsnicia lor. ”Au fost perioade când ne-am luptat fiecare pentru adevărul lui”

Adela Popescu, în vârstă de 38 de ani, și Radu Vâlcan, în vârstă de 48 de ani, au dezvăluit ce compromisuri au făcut în căsnicia lor.



În data de 8 ianuarie 2021, Adela Popescu a anunțat că urmează să devină din nou mămică. În data de 11 iulie 2021, vedeta a născut cel de-al treilea copil, un băiețel, care a primit numele Adrian. Adela Popescu este căsătorită cu prezentatorul de televiziune Radu Vâlcan, împreună cu care mai are doi copii. – Alexandru și Andrei. În data de 7 mai 2022, Adela Popescu și Radu Vâlcan l-au botezat pe fiul lor cel mic, Adrian.

Adela Popescu și Radu Vâlcan au vorbit despre mariajul lor într-un interviu pentru revista Viva.

Ce compromisuri au făcut Adela Popescu și Radu Vâlcan în căsnicia lor. ”E o negociere tăcută permanentă”

Cei doi au fost întrebați cine face cele mai multe concesii și care este cel mai mare compromis pe care l-au făcut în relația lor.

”Nu cred că am ținut vreodată scorul. E o negociere tăcută permanentă. Acum. Dar au fost perioade când ne-am luptat fiecare pentru adevărul lui. Acum… am înțeles că nu are niciun rost când deznodământul e același. Așa că, de ce să mai treci prin focurile iadului când poți să nu? Tăcerea e de aur. Cel mai mare compromis? Poate faptul că am învățat să punem „noi” deasupra lui „eu”, fără să ne pierdem identitatea”, a declarat Adela Popescu.

”Compromisul nu e să renunți la tine, ci să îți păstrezi esența, în timp ce înveți să trăiești lângă cineva cu alt ritm, alte nevoi. Poate am renunțat la unele lucruri mărunte, dar am câștigat ceva mult mai mare: un „împreună care ne ține în echilibru”, a spus Radu Vâlcan.

”Nu suntem geloși. Sau, cel puțin, nu am avut până acum mari conflicte din cauza asta. Au fost mici remarci, dar am avut mereu grijă de sentimentele celuilalt. Uite, asta cred că apreciez eu cel mai mult la Radu, felul în care îndepărtează toate acțiunile ce m-ar putea necăji”, a mai explicat Adela Popescu.

”Cred că, atunci când iubești profund, e imposibil să nu simți uneori o tresărire. Dar, în cazul nostru, n-a fost niciodată posesivitate, ci grijă. Ne-am oferit libertatea de a fi noi înșine și, tocmai de aceea, ne-am simțit mereu în siguranță unul cu celălalt”, a adăugat Radu Vâlcan.