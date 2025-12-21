Prima pagină » Știri externe » Kremlinul crede că modificările aduse planului SUA de europeni și ucraineni nu cresc șansele de pace. Ideea întâlnirii trilaterale, respinsă

Kremlinul crede că modificările aduse planului SUA de europeni și ucraineni nu cresc șansele de pace. Ideea întâlnirii trilaterale, respinsă

21 dec. 2025, 13:42, Știri externe
Kremlinul crede că modificările aduse planului SUA de europeni și ucraineni nu cresc șansele de pace. Ideea întâlnirii trilaterale, respinsă

Yuri Ushakov, consilierul președintelui Vladimir Putin în materie de politică externă, a declarat, astăzi, că șansele de pace în Ucraina nu au fost îmbunătățite de modificările aduse planului SUA de către europeni și ucraineni, a raportat agenția de știri Interfax, citată de Reuters.

„Nu este o previziune”, a declarat jurnaliștilor consilierul Kremlinului, Yuri Ushakov. „Sunt sigur că propunerile pe care europenii și ucrainenii le-au făcut sau încearcă să le facă nu îmbunătățesc în niciun fel documentul și nu sporesc șansele de a se ajunge la o pace durabilă.”, a precizat oficialul rus.

În ultimele săptămâni, negociatorii europeni și ucraineni au adus modificări planului de pace în 28 de puncte al SUA. Deși rapoarte din presa internațională arată că acesta ar fi ajuns, în prezent, la doar 20 de puncte, nu este clar ce modificări au fost aduse propunerilor inițiale ale SUA.

Negociatorii americani s-au întâlnit, sâmbătă, cu oficialii ruși în Florida, pentru a discuta planul actualizat.

Dmitriev: „Discuțiile decurg constructiv“

Trimisul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, a declarat reporterilor, după întâlnirea cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, că discuțiile au fost constructive și vor continua duminică.

„Discuțiile decurg constructiv. Au început mai devreme și vor continua și mâine”, a declarat Kirill Dmitriev reporterilor sâmbătă, potrivit agenției de știri de stat ruse RIA Novosti.

Kirill Dmitriev a sosit în Statele Unite pe 20 decembrie și a mers direct de la aeroport pentru a purta discuții cu trimisul special și ginerele președintelui SUA, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner. În aceeași zi, s-au încheiat la Miami două zile de discuții americano-ucrainene.

Negociatorii americani au propus un format nou pentru negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, în timpul ultimei runde de discuții din Florida, a declarat sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Din câte înțeleg, au propus următorul format: Ucraina, America, Rusia și, din moment ce există reprezentanți ai Europei acolo, probabil și Europa”, a spus Zelenski. Ideea a fost, însă, respinsă de Kremlin.

Kremlinul respinge întâlnirea trilaterală dintre SUA, Ucraina și Rusia

Ideea unei întâlniri trilaterale între Ucraina, Rusia și Statele Unite, la nivel de consilieri pe probleme de securitate națională, nu este în curs de dezvoltare în prezent; această inițiativă nu a fost încă discutată serios, a declarat Yuri Ushakov, consilierul lui Vladimir Putin, presei ruse, relatează RBC Ucraina.

În ciuda negocierilor de luni de zile ale americanilor și europenilor, președintele Putin nu a dat impresia că ar fi dispus să facă compromisuri în ceea ce privește obiectivele de război ale Moscovei la conferința sa de presă de sfârșit de an de vineri. „Mingea este în întregime în terenul adversarilor noștri occidentali”, a spus Putin.

Putin a declarat că pacea este posibilă doar pe baza „principiilor” pe care le-a subliniat într-un discurs de anul trecut, în care a formulat unele dintre cele mai dure cerințe ale sale – excluderea permanentă a Ucrainei din NATO și retragerea Kievului din toate teritoriile revendicate de Rusia în estul și sud-estul Ucrainei.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

“Minciuni și propagandă“. Șefa serviciilor secrete americane acuză NATO și UE că vor să atragă SUA într-un război direct cu Rusia

Ucraina va construi drone maritime cu Portugalia. „Vor ajuta la apărarea Europei de pe mare”. Ce țări au mai încheiat astfel de acorduri cu Kievul

Cinci obstacole stau în calea păcii dintre Rusia și Ucraina. Care sunt blocajele pe care Kievul le consideră „capcane“ întinse de Kremlin

Recomandarea video

Citește și

PACE ÎN UCRAINA Putin este „gata de dialog” cu Emmanuel Macron. Când au discutat ultima dată cei doi lideri. Reacția Palatului Élysée
14:48
Putin este „gata de dialog” cu Emmanuel Macron. Când au discutat ultima dată cei doi lideri. Reacția Palatului Élysée
CONTROVERSĂ Vladimir Putin și arta confuziei: „camerele bej”. Cum încurcă președintele Rusiei spionajul străin
13:46
Vladimir Putin și arta confuziei: „camerele bej”. Cum încurcă președintele Rusiei spionajul străin
CONTROVERSĂ Casa lui Kevin din „Singur Acasă” este renovată de noul său proprietar. Fanii au cerut să fie adusă la aspectul din clasicul film de sărbători
12:44
Casa lui Kevin din „Singur Acasă” este renovată de noul său proprietar. Fanii au cerut să fie adusă la aspectul din clasicul film de sărbători
STRATEGIE Mutarea riscantă a lui Machado de a fugi din Venezuela și a se baza pe Trump. Liderul opoziției, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, rămâne fără alternative pentru a-l răsturna pe Maduro
12:25
Mutarea riscantă a lui Machado de a fugi din Venezuela și a se baza pe Trump. Liderul opoziției, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, rămâne fără alternative pentru a-l răsturna pe Maduro
FLASH NEWS Atac armat într-un bar din Africa de Sud: 9 persoane au fost ucise și alte 10 rănite
12:09
Atac armat într-un bar din Africa de Sud: 9 persoane au fost ucise și alte 10 rănite
CONTROVERSĂ Raport devastator. Cenzura și supravegherea din China, la un alt nivel. Cum sunt „monitorizați” 1,4 miliarde de cetățeni cu ajutorul IA. „Sisteme de control eficiente, intruzive, închisori «inteligente» unde este urmărită chiar și starea de spirit a deținuților”
11:59
Raport devastator. Cenzura și supravegherea din China, la un alt nivel. Cum sunt „monitorizați” 1,4 miliarde de cetățeni cu ajutorul IA. „Sisteme de control eficiente, intruzive, închisori «inteligente» unde este urmărită chiar și starea de spirit a deținuților”
Mediafax
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a anului
Digi24
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile Franței și Germaniei în Uniunea Europeană
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună ianuarie 2026 cum nu a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Adevarul
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din România a emoționat internetul
Mediafax
Romanul din 1987 care a devenit bestseller peste noapte. A stârnit o adevărată revoltă!
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, gest sfâșietor când și-a văzut mama în sicriu. Nu s-a mai putut abține
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Puțini îi știu numele, dar invenția ei a schimbat viața a milioane de femei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Stilul personal ca mecanism de adaptare în perioade de instabilitate socială

Cele mai noi