Yuri Ushakov, consilierul președintelui Vladimir Putin în materie de politică externă, a declarat, astăzi, că șansele de pace în Ucraina nu au fost îmbunătățite de modificările aduse planului SUA de către europeni și ucraineni, a raportat agenția de știri Interfax, citată de Reuters.

„Nu este o previziune”, a declarat jurnaliștilor consilierul Kremlinului, Yuri Ushakov. „Sunt sigur că propunerile pe care europenii și ucrainenii le-au făcut sau încearcă să le facă nu îmbunătățesc în niciun fel documentul și nu sporesc șansele de a se ajunge la o pace durabilă.”, a precizat oficialul rus.

În ultimele săptămâni, negociatorii europeni și ucraineni au adus modificări planului de pace în 28 de puncte al SUA. Deși rapoarte din presa internațională arată că acesta ar fi ajuns, în prezent, la doar 20 de puncte, nu este clar ce modificări au fost aduse propunerilor inițiale ale SUA.

Negociatorii americani s-au întâlnit, sâmbătă, cu oficialii ruși în Florida, pentru a discuta planul actualizat.

Dmitriev: „Discuțiile decurg constructiv“

Trimisul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, a declarat reporterilor, după întâlnirea cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, că discuțiile au fost constructive și vor continua duminică.

„Discuțiile decurg constructiv. Au început mai devreme și vor continua și mâine”, a declarat Kirill Dmitriev reporterilor sâmbătă, potrivit agenției de știri de stat ruse RIA Novosti.

Kirill Dmitriev a sosit în Statele Unite pe 20 decembrie și a mers direct de la aeroport pentru a purta discuții cu trimisul special și ginerele președintelui SUA, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner. În aceeași zi, s-au încheiat la Miami două zile de discuții americano-ucrainene.

Negociatorii americani au propus un format nou pentru negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, în timpul ultimei runde de discuții din Florida, a declarat sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Din câte înțeleg, au propus următorul format: Ucraina, America, Rusia și, din moment ce există reprezentanți ai Europei acolo, probabil și Europa”, a spus Zelenski. Ideea a fost, însă, respinsă de Kremlin.

Kremlinul respinge întâlnirea trilaterală dintre SUA, Ucraina și Rusia

Ideea unei întâlniri trilaterale între Ucraina, Rusia și Statele Unite, la nivel de consilieri pe probleme de securitate națională, nu este în curs de dezvoltare în prezent; această inițiativă nu a fost încă discutată serios, a declarat Yuri Ushakov, consilierul lui Vladimir Putin, presei ruse, relatează RBC Ucraina.

În ciuda negocierilor de luni de zile ale americanilor și europenilor, președintele Putin nu a dat impresia că ar fi dispus să facă compromisuri în ceea ce privește obiectivele de război ale Moscovei la conferința sa de presă de sfârșit de an de vineri. „Mingea este în întregime în terenul adversarilor noștri occidentali”, a spus Putin.

Putin a declarat că pacea este posibilă doar pe baza „principiilor” pe care le-a subliniat într-un discurs de anul trecut, în care a formulat unele dintre cele mai dure cerințe ale sale – excluderea permanentă a Ucrainei din NATO și retragerea Kievului din toate teritoriile revendicate de Rusia în estul și sud-estul Ucrainei.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

“Minciuni și propagandă“. Șefa serviciilor secrete americane acuză NATO și UE că vor să atragă SUA într-un război direct cu Rusia

Ucraina va construi drone maritime cu Portugalia. „Vor ajuta la apărarea Europei de pe mare”. Ce țări au mai încheiat astfel de acorduri cu Kievul

Cinci obstacole stau în calea păcii dintre Rusia și Ucraina. Care sunt blocajele pe care Kievul le consideră „capcane“ întinse de Kremlin