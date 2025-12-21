Prima pagină » Știri externe » Vladimir Putin și arta confuziei: „camerele bej”. Cum încurcă președintele Rusiei spionajul străin

Vladimir Putin și arta confuziei: „camerele bej”. Cum încurcă președintele Rusiei spionajul străin

21 dec. 2025, 13:46, Știri externe
Vladimir Putin și arta confuziei: „camerele bej”. Cum încurcă președintele Rusiei spionajul străin
Galerie Foto 3
Controversatul lider de la Kremlin este recunoscut unanim ca un maestru al simulării și al unei vieți duble ca de manual. Folosește mai multe sosii în vizitele și întâlnirile sale interne, are cel puțin doi copii din relația secretă cu fosta gimnastă Alina Kabaeva și este celebru pentru abilitatea sa de a-și ascunde emoțiile (așa-numita poker face). Însă, potrivit presei ucrainene, președintele rus și-a extins zona de disimulare și în ceea ce privește reședințele oficiale. Astfel, Kremlinul a indus în eroare în repetate rânduri opinia publică cu privire la locul în care se află Vladimir Putin în realitate.

Putin utilizează 3 birouri aproape identice în diferite părţi ale ţării, relevă o anchetă Systema, unitatea de investigaţii a filialei ruse a postului RFE/RL (Radio Europa Liberă), finanţat de Congresul SUA. Investigația derulată de Systema, preluată de Kyiv Post, demonstrează că Vladimir Putin folosește birouri aproape identice în diferite reședințe deținute de acesta în Rusia, cu scopul evident de a ascunde locul unde se află în realitate.

„Camerele bej” – birouri reproduse identic pentru a păcăli serviciile secrete externe

Astfel, Systema a analizat peste 700 de clipuri video și fotografii oficiale, comparând detalii vizuale minuscule — de la clanțe la tocurile ușilor, termostate, înălțimea panourilor decorative, diferite elemente de mobilă. Ancheta a identificat discrepanţe majore în înregistrările video şi în registrele de călătorie, probând că multe întâlniri despre care s-a susținut oficial că au avut loc în afara Moscovei, au fost de fapt filmate la Soci sau Valdai.
Potrivit investigaţiei, aceste birouri, supranumite „camere bej”, au fost toate reproduse identic pentru a induce în eroare serviciile de informaţii internaţionale. Prin urmare, liderul rus, filmat sau fotografiat în mod regulat atunci când participă la videoconferinţe, pare să se afle întotdeauna în aceeaşi încăpere. Însă de fapt, şeful Kremlinului se plimbă între cel puţin 3 birouri: unul construit la Novo-Ogariovo, lângă Moscova, altul la Soci şi unul în reşedinţa sa din Valdaï, scrie și Le Figaro.
Studiul a descoperit că replici ale faimosului birou al lui Putin de Kremlin au fost construite la Novo-Ogaryovo, Soci (reședința lui Putin de la Bocharov Ruchey) sau Valdai.
Putin își pregătește terenul, înainte de întâlnirea istorică cu Donald Trump. Președintele rus cere

Biroul original al lui Putin de la Kremlin

Aceste subtile neconcordanțe au ajutat investigatorii să stabilească unde a avut loc fiecare întâlnire. Ancheta sugerează că multe evenimente prezentate ca având loc, de exemplu, în Novo-Ogaryovo au fosr filmate, de fapt, la Sochi sau Valdai. Astfel este dovedită, scrie presa ucraineană, practica îndelungată a liderului de la Kremlin de a-și disimula locația fizică.
De amintit că în toamna lui 2023, reședința din Soci a fost vizată de armata ucraineană, care a lansat mai multe atacuri cu drone kamikaze.

Detaliile care fac diferența

Iată un astfel de exemplu, care arată cum au reușit investigatorii să detecteze diferențele insesizabile la prima vedere. După cum scrie Kyiv Post, cele mai frecvente diferențe se referă la forma picioarelor de la mobilierul audio-video sau înălțimea tocurilor ușilor. Alinierea panourilor de pe perete este diferită de la un birou la altul, așa cum se observă în imaginea de mai jos.

Foto: Radio Europa Liberă

Și poziţia termostatelor este diferită, la fel ca alinierea mânerelor uşilor. Mai mult, principala piesă de ornament de pe biroul lui Putin reflectă lumina în mod diferit de la o cameră la alta.

O altă dovadă în sprijinul anchetei: falsificarea documentelor de călătorie

Systema a avut acces şi la documentele de călătorie ale unui jurnalist rus care l-a intervievat pe pereședinte. Rezultatul a fost că imaginile interviului realizat de acesta, difuzate de televiziunea de stat, au fost prezentate ca fiind filmate la Novo-Ogariovo. Însă, biletul de avion al jurnalistului arată fără dubii că acesta s-a deplasat la Soci.

„Într-un articol publicat în august, Systema a dezvăluit că cel puţin cinci reuniuni ale Kremlinului care ar fi avut loc în aprilie sau mai fuseseră de fapt filmate cu luni în urmă. Putin a continuat această stratagemă în toamna acestui an: din august, Kremlinul a publicat cel puţin şapte videoclipuri vechi ale reuniunilor preşedintelui, prezentându-le ca fiind noi”, acuză Systema.

Este de notorietate faptul că Vladimir Putin se ascunde cel mai adesea în reşedinţa sa din Valdai, deoarece aceasta este apărată foarte solid, în special de poziţii de apărare antiaeriană. Potrivit Systema, 29 din cele 30 de apariţii publice ale preşedintelui rus între ianuarie şi septembrie 2025 au fost filmate la Valdai.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Recomandarea video

Citește și

PACE ÎN UCRAINA Putin este „gata de dialog” cu Emmanuel Macron. Când au discutat ultima dată cei doi lideri. Reacția Palatului Élysée
14:48
Putin este „gata de dialog” cu Emmanuel Macron. Când au discutat ultima dată cei doi lideri. Reacția Palatului Élysée
PACE ÎN UCRAINA Kremlinul crede că modificările aduse planului SUA de europeni și ucraineni nu cresc șansele de pace. Ideea întâlnirii trilaterale, respinsă
13:42
Kremlinul crede că modificările aduse planului SUA de europeni și ucraineni nu cresc șansele de pace. Ideea întâlnirii trilaterale, respinsă
CONTROVERSĂ Casa lui Kevin din „Singur Acasă” este renovată de noul său proprietar. Fanii au cerut să fie adusă la aspectul din clasicul film de sărbători
12:44
Casa lui Kevin din „Singur Acasă” este renovată de noul său proprietar. Fanii au cerut să fie adusă la aspectul din clasicul film de sărbători
STRATEGIE Mutarea riscantă a lui Machado de a fugi din Venezuela și a se baza pe Trump. Liderul opoziției, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, rămâne fără alternative pentru a-l răsturna pe Maduro
12:25
Mutarea riscantă a lui Machado de a fugi din Venezuela și a se baza pe Trump. Liderul opoziției, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, rămâne fără alternative pentru a-l răsturna pe Maduro
FLASH NEWS Atac armat într-un bar din Africa de Sud: 9 persoane au fost ucise și alte 10 rănite
12:09
Atac armat într-un bar din Africa de Sud: 9 persoane au fost ucise și alte 10 rănite
CONTROVERSĂ Raport devastator. Cenzura și supravegherea din China, la un alt nivel. Cum sunt „monitorizați” 1,4 miliarde de cetățeni cu ajutorul IA. „Sisteme de control eficiente, intruzive, închisori «inteligente» unde este urmărită chiar și starea de spirit a deținuților”
11:59
Raport devastator. Cenzura și supravegherea din China, la un alt nivel. Cum sunt „monitorizați” 1,4 miliarde de cetățeni cu ajutorul IA. „Sisteme de control eficiente, intruzive, închisori «inteligente» unde este urmărită chiar și starea de spirit a deținuților”
Mediafax
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a anului
Digi24
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile Franței și Germaniei în Uniunea Europeană
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună ianuarie 2026 cum nu a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Adevarul
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din România a emoționat internetul
Mediafax
Romanul din 1987 care a devenit bestseller peste noapte. A stârnit o adevărată revoltă!
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, gest sfâșietor când și-a văzut mama în sicriu. Nu s-a mai putut abține
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Puțini îi știu numele, dar invenția ei a schimbat viața a milioane de femei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Stilul personal ca mecanism de adaptare în perioade de instabilitate socială

Cele mai noi