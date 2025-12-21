Giovanni Becali detonează „bomba” înainte de FCSB-Rapid: Nicolae Stanciu, în Giulești?! „E cea mai bună variantă, trecutul lui nu are importanță”

Venirea lui Nicolae Stanciu la Rapid este cel mai discutat subiect al perioadei de transferuri din această iarnă în Liga 1. Giovanni Becali a analizat subiectul și este de părere că, pentru giuleșteni, aducerea internaționalului de la Genoa ar fi cea mai bună mutare posibilă.

Rapidului îi lipsește un coordonator de joc, iar Stanciu este tocmai genul de jucător care poate face diferența la mijlocul terenului, crede Becali.

„Rapid a adunat puncte”

Cunoscutul impresar este de părere că FCSB joacă sub presiune derby-ul din această seară, dar nici situația celor de la Rapid nu este una tocmai liniștită. „Feroviarii” au pierdut în ultima etapă cu Oțelul, pe teren propriu, iar un eșec în fața rivalei tradiționale ar agita și mai mult apele în Grant, înainte de sărbători.

De partea cealaltă, campioana en-titre are doar varianta victoriei, în condițiile în care Oțelul și UTA, contracandidate la un loc în play-off, și-au câștigat meciurile din această rundă.

„Presiune e mai multă pe FCSB, absolut! Orice înfrângere, orice punct pierdut este nesatisfăcător pentru FCSB. Dacă celelalte câștigă, înseamnă că ei se duc mai jos. Pentru FCSB e foarte important să câștige.

De cealaltă parte, la Rapid, cu un meci egal sau o înfrângere, înseamnă că pierd acel moral pe care l-au avut pe parcursul acestui mini-retur. Dacă Rapid câștiga acasă cu Oțelul, puteau să joace acum și la egal cu FCSB. Totuși, Rapid, fără jucători experimentați, a adunat puncte”, a remarcat Giovanni Becali.

„Stanciu e număr 10, «box to box»”

În privința campaniei de achiziții din iarnă, vărul finanțatorului de la FCSB crede că Rapid trebuie să-l aducă pe Stanciu dacă vrea să aibă șanse la campionat. Fără un coordonator de joc de talia experimentatului internațional român, rapidiștilor le-ar fi foarte greu să țină pasul cu rivalele din Liga 1, consideră Giovanni Becali.

„Mauro Pederzoli (n.r. – directorul sportiv al Rapidului) cunoaște tot fotbalul italian. Eu zic că cel mai bun număr 10 pentru ei este Stanciu. El, la 32 de ani, este jucătorul care pe noi ne ține în viață la echipa națională de 7-8 ani. E jucătorul care a jucat de cele mai multe ori la echipa națională, are peste 70 de selecții. El și cu Răzvan Marin au cele mai multe selecții.

(n.r. – Stanciu vrea să meargă la Rapid?) Dacă el ar avea același salariu… Ar plăti Șucu jumătate, iar Genoa cealaltă jumătate, măcar să fie împrumutat un an, cu opțiune de încă un an. El are 84 de selecții, mai multe decât Răzvan Marin”, a spus impresarul.

Întrebat despre trecutul său la FCSB, Giovanni Becali nu crede că acest aspect va conta, mai ales că publicul giuleștean înțelege ce înseamnă fotbalul modern și dăruirea jucătorilor.

„Nu mai are importanță trecutul lui! Nu mai sunt timpurile acelea cu Dănciulescu, Cămătaru… E adevărat că va conta cum îl va percepe fanul rapidist, dar eu cred că Stanciu este un jucător disciplinat, știe să respect. E cuminte, nu cred că suporterii rapidiști, dacă ar veni, l-ar fluiera. Stanciu este un jucător de bază, a jucat la echipe importante, a luat campionate. La vârsta lui, eu aș veni să joc doi ani la Rapid. Eu zic că e cea mai bună variantă. E număr 10, box-to-box. Îți acoperă trei poziții, depinde de echipele cu care joci. I-ar ajuta foarte mult, Rapid nu are așa ceva. E Christensen, dar nu are calitățile lui Stanciu. Nu se știe încă la Genoa, eu cred că va juca, nu va rămâne rezervă eternă”, a conchis Giovanni Becali, la fanatik.ro.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

FCSB – Rapid. Elias Charalambous, mesaj înainte de derby. „Asta face diferența”

Costel Gâlcă cere transferuri chiar înainte de derby-ul FCSB – Rapid: „Aproape pe toate posturile mi-aș dori alt tip de jucător”

Dinamo pierde cu UTA, 0-2, iar Kopic vrea transferuri urgente. „S-a creat presiune”