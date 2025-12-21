Prima pagină » Actualitate » Resturile unei drone care avea atașată o parașută, descoperite într-o pădure din Argeș

21 dec. 2025, 13:01, Actualitate
Prin apel la 112, un bărbat care participa la o partidă de vânătoare a anunțat, duminică, 21 decembrie, că într-o zonă împădurită din Argeș a descoperit resturile unei drone. Aparatul de zbor avea atașată o parașută, potrivit oamenilor legii.

Polițiștii care au ajuns la fața locului au izolat zona.

Drona, prăbușită printre copaci

Resturile dronei au fost descoperite de un vânător, care a alertat autoritățile române.

Din câte se pare, aparatul de zbor avea atașată o parașută.

„Astăzi, 21 decembrie 2025, în jurul orei 10:40, Poliția Municipiului Câmpulung a fost sesizată telefonic de către un bărbat în vârstă de 49 de ani, din comuna Lerești, județul Argeș, participant la o vânătoare organizată, cu privire la faptul că, într-o zonă împădurită de pe muntele Strâmtu, comuna Lerești, ar fi fost identificat un obiect zburător posibil de tip dronă, prăbușit printre copaci”, a transmis IPJ Argeș.

La fața locului a fost trimis de urgență un echipaj de Poliție. Oamenii legii au izolat zona și au făcut verificări preliminare „în vederea prevenirii oricăror riscuri pentru persoane sau bunuri”.

Totodată, „au fost informate instituțiile abilitate pentru efectuarea cercetărilor specifice și stabilirea naturii obiectului, precum și a împrejurărilor în care acesta a ajuns în zona respectivă”.

