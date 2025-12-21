Prima pagină » Sport » FCSB – Rapid. Elias Charalambous, mesaj înainte de derby. „Asta face diferența”

21 dec. 2025, 14:11, Sport
FCSB – Rapid se joacă duminică, ora 20:00, în etapa 21 din Superliga, în direct pe Digi Sport și Prima Sport.

Dacă FCSB mai speră la play-off, Rapid poate termina anul pe primul loc în clasament, astfel că victoria e foarte importantă pentru ambele echipe. La meci se anunță în jur de 30.000 de fani, iar antrenorul roș-albaștrilor a analizat partida și a anunțat că se poate baza pe Daniel Bîrligea, omul de gol al FCSB.

„Bîrligea a făcut tot ce a putut pentru a fi apt la ora meciului. E ceva la care nu ne așteptam. Dar va fi apt. Vom avea mulți absenți, dar nu e o scuză. Trebuie să găsim soluții. Nu voi căuta niciodată scuze. Acesta e fotbalul. Suntem într-o formă bună și trebuie să arătăm asta la ora meciului, ca să câștigăm. E foarte important pentru noi să câștigăm acest meci. Sper să ne descurcăm bine și să luăm cele trei puncte. Sper să-i facem fericiți pe fani înainte de Crăciun. E un derby, un meci greu pentru noi. Dar sper să câștigăm și să-i bucurăm pe suporteri. Sper să avem cât mai mulți suporteri lângă noi. Avem nevoie de ei mai mult ca niciodată.

Cred că în acest tip de meciuri nu e nimeni favorită și nu contează rezultatele din etapele precedente. E un derby. Sunt șanse egale. Nimeni nu știe ce va decide acest meci. Dar micile detalii fac diferența în astfel de partide. Rapid e o echipă bună, s-au descurcat bine în acest sezon. Dar pentru mine contează echipa mea. Contează să ne facem jocul. Trebuie să fim concentrați de la început până la final. Încerc mereu să văd lucrurile pozitive. Am trecut printr-o perioadă grea în acest an, dar era normal să o avem, având în vedere câte meciuri am jucat în ultimele două sezoane. E normal să treci printr-o perioadă în care să nu joci bine. Dar am arătat că în ultimele săptămâni suntem într-o perioadă în care jucăm bine. Pentru 2026 îmi doresc campionatul. Sper să jucăm din ce în ce mai bine, ca să câștigăm titlul”, a spus Elias Charalambous.

