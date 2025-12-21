Loteria Română organizează duminică, 21 decembrie, Tragerile Speciale Loto de Crăciun. Numerele câștigătoare vor fi afișate pe HotNews începând cu ora 18.30.

Rezultatele LOTO 6/49, duminică, 21 decembrie 2025

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Pentru aceste trageri, Loteria Romană suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, după cum urmează:

LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI

JOKER – 50.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

Premiile la extragerile Loto 6/49 din 21 decembrie 2025

La tragerile loto de joi, 18 decembrie, Loteria Română a acordat peste 28.600 de castiguri in valoare totala de peste 1,81 milioane de lei.

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 7,43 milioane de lei (peste 1,46 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,71 milioane de lei (peste 926.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 43,54 milioane de lei (peste 8,55 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 216.000 de lei (peste 42.400 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat in valoare de peste 66.100 de lei (peste 12.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 1,28 milioane de lei (peste 252.700 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 124.800 de lei (peste 24.100 de euro).

Când a fost câștigat ultima oară premiul mare la Loto 6 din 49

Premul cel mare la Loto a fost câștigat la extragerea din 9 noiembrie, când un tânăr care are în jur de 30 de ani a nimerit toate cele 6 numere extrase.

El a câștigat astfel premiul cel mare, în valoare de peste 9,6 milioane de euro. Câștigătorul a refuzat să-și dezvăluie identitatea și a spus că a jucat biletul câștigător online.