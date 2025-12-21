Prima pagină » Actualitate » Tragerile LOTO speciale de Crăciun cu premii suplimentare. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,46 milioane de euro

Tragerile LOTO speciale de Crăciun cu premii suplimentare. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,46 milioane de euro

21 dec. 2025, 13:52, Actualitate
Tragerile LOTO speciale de Crăciun cu premii suplimentare. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,46 milioane de euro
FOTO - Caracter ilustrativ

Loteria Română organizează duminică, 21 decembrie, Tragerile Speciale Loto de Crăciun. Numerele câștigătoare vor fi afișate pe HotNews începând cu ora 18.30.

Rezultatele LOTO 6/49, duminică, 21 decembrie 2025

  • Loto 6 din 49: 
  • Joker:
  • Loto 5 din 40:
  • Noroc:
  • Noroc Plus:
  • Super Noroc:

Pentru aceste trageri, Loteria Romană suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, după cum urmează:

  • LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI
  • JOKER – 50.000 DE LEI
  • LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

Premiile la extragerile Loto 6/49 din 21 decembrie 2025

La tragerile loto de joi, 18 decembrie, Loteria Română a acordat peste 28.600 de castiguri in valoare totala de peste 1,81 milioane de lei.

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 7,43 milioane de lei (peste 1,46 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,71 milioane de lei (peste 926.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 43,54 milioane de lei (peste 8,55 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 216.000 de lei (peste 42.400 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat in valoare de peste 66.100 de lei (peste 12.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 1,28 milioane de lei (peste 252.700 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 124.800 de lei (peste 24.100 de euro).

Când a fost câștigat ultima oară premiul mare la Loto 6 din 49

Premul cel mare la Loto a fost câștigat la extragerea din 9 noiembrie, când un tânăr care are în jur de 30 de ani a nimerit toate cele 6 numere extrase.

El a câștigat astfel premiul cel mare, în valoare de peste 9,6 milioane de euro. Câștigătorul a refuzat să-și dezvăluie identitatea și a spus că a jucat biletul câștigător online.

Recomandarea video

Mediafax
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a anului
Digi24
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile Franței și Germaniei în Uniunea Europeană
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună ianuarie 2026 cum nu a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Adevarul
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din România a emoționat internetul
Mediafax
Romanul din 1987 care a devenit bestseller peste noapte. A stârnit o adevărată revoltă!
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, gest sfâșietor când și-a văzut mama în sicriu. Nu s-a mai putut abține
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Puțini îi știu numele, dar invenția ei a schimbat viața a milioane de femei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Stilul personal ca mecanism de adaptare în perioade de instabilitate socială
PACE ÎN UCRAINA Putin este „gata de dialog” cu Emmanuel Macron. Când au discutat ultima dată cei doi lideri. Reacția Palatului Élysée
14:48
Putin este „gata de dialog” cu Emmanuel Macron. Când au discutat ultima dată cei doi lideri. Reacția Palatului Élysée
SPORT FCSB – Rapid. Elias Charalambous, mesaj înainte de derby. „Asta face diferența”
14:11
FCSB – Rapid. Elias Charalambous, mesaj înainte de derby. „Asta face diferența”
CONTROVERSĂ Vladimir Putin și arta confuziei: „camerele bej”. Cum încurcă președintele Rusiei spionajul străin
13:46
Vladimir Putin și arta confuziei: „camerele bej”. Cum încurcă președintele Rusiei spionajul străin
PACE ÎN UCRAINA Kremlinul crede că modificările aduse planului SUA de europeni și ucraineni nu cresc șansele de pace. Ideea întâlnirii trilaterale, respinsă
13:42
Kremlinul crede că modificările aduse planului SUA de europeni și ucraineni nu cresc șansele de pace. Ideea întâlnirii trilaterale, respinsă
CONTROVERSĂ Casa lui Kevin din „Singur Acasă” este renovată de noul său proprietar. Fanii au cerut să fie adusă la aspectul din clasicul film de sărbători
12:44
Casa lui Kevin din „Singur Acasă” este renovată de noul său proprietar. Fanii au cerut să fie adusă la aspectul din clasicul film de sărbători

Cele mai noi