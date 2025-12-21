Prima pagină » Actualitate » Ilie Bolojan povestește ce făcea la Revoluție. Premierul României: „Ce s-a întâmplat după aceea, sigur, se poate discuta”

Ilie Bolojan povestește ce făcea la Revoluție. Premierul României: „Ce s-a întâmplat după aceea, sigur, se poate discuta”

21 dec. 2025, 13:25, Actualitate

„Eram student la Timișoara. Eram anul 2, la Facultatea de Mecanică. Am prins 17 decembrie la Timișoara, în Piața Maria”, măturisește Ilie Bolojan într-un testimonial postat pe pagina de socializare a Guvernului, cu ocazia aniversării Revoluției din 1989.

Premierul spune că, deși a fost în piață și a protestat, nu și-a scos certificat de revoluționar.

Studenții au fost în Timișoara, până în data de 20-21 când au evacuat Complexul Studențesc.Dar știți, când faci anumite lucruri, nu cred că te gândești că vei lua o pensie după aceea. Nu le faci pentru asta. Când ieși în stradă, o faci pentru că crezi în ceva, pentru că ți se pare că ceva nu este în regulă, pentru că libertățile tale„, spune Bolojan.

Șeful Executivului a continuat: „Este șocant pentru un tânăr să vadă că într-un sistem opresiv sunt oameni care au curajul să strige și ei te trag după ei. Da, am simțit o forță care se duce înainte când nu ai fost obișnuit cu așa ceva.

Gândiți-vă că în 1989 era un apogeu al comunismului ceaușist în România”.

În ceea ce privește dezbaterea a fost sau nu o revoluție în 1989 în România, Ilie Bolojan și-a dat cu părerea și aici:

Și eu sunt recunoscător celor care au ieșit în stradă și, pentru mine, ceea ce s-a întâmplat în 1989 este o Revoluție. Ce s-a întâmplat după aceea, sigur, se poate discuta.

Dar oamenii care au ieșit în stradă, în Timișoara, în București sau în alte părți, pur și simplu au ieșit pentru libertate„.

Unde a văzut Bolojan execuția soților Ceaușescu?  „Execuția soților Ceaușescu am văzut-o după aceea, când ne-am întors în Timișoara”, a spus premierul.

Și președintele Nicușor Dan a depus în această dimineață o coroană de flori la Monumentul dedicat memoriei victimelor Revoluției din 1989, din Piața Universității.  împlinesc 36 de ani de la Revoluție.

