Ilie Bolojan povestește ce făcea la Revoluție. Premierul României: „Ce s-a întâmplat după aceea, sigur, se poate discuta”

„Eram student la Timișoara. Eram anul 2, la Facultatea de Mecanică. Am prins 17 decembrie la Timișoara, în Piața Maria”, măturisește Ilie Bolojan într-un testimonial postat pe pagina de socializare a Guvernului, cu ocazia aniversării Revoluției din 1989.

Premierul spune că, deși a fost în piață și a protestat, nu și-a scos certificat de revoluționar.

„Studenții au fost în Timișoara, până în data de 20-21 când au evacuat Complexul Studențesc.Dar știți, când faci anumite lucruri, nu cred că te gândești că vei lua o pensie după aceea. Nu le faci pentru asta. Când ieși în stradă, o faci pentru că crezi în ceva, pentru că ți se pare că ceva nu este în regulă, pentru că libertățile tale„, spune Bolojan.

Șeful Executivului a continuat: „Este șocant pentru un tânăr să vadă că într-un sistem opresiv sunt oameni care au curajul să strige și ei te trag după ei. Da, am simțit o forță care se duce înainte când nu ai fost obișnuit cu așa ceva.

Gândiți-vă că în 1989 era un apogeu al comunismului ceaușist în România”.

În ceea ce privește dezbaterea a fost sau nu o revoluție în 1989 în România, Ilie Bolojan și-a dat cu părerea și aici:

„Și eu sunt recunoscător celor care au ieșit în stradă și, pentru mine, ceea ce s-a întâmplat în 1989 este o Revoluție. Ce s-a întâmplat după aceea, sigur, se poate discuta. Dar oamenii care au ieșit în stradă, în Timișoara, în București sau în alte părți, pur și simplu au ieșit pentru libertate„.

Unde a văzut Bolojan execuția soților Ceaușescu? „Execuția soților Ceaușescu am văzut-o după aceea, când ne-am întors în Timișoara”, a spus premierul.

Și președintele Nicușor Dan a depus în această dimineață o coroană de flori la Monumentul dedicat memoriei victimelor Revoluției din 1989, din Piața Universității. împlinesc 36 de ani de la Revoluție.

