FOTO / Ce JOBURI a avut Ramona Olaru înainte de a ajunge în televiziune. ”Am făcut mai multe lucruri de-a lungul anilor”

Vedeta de televiziune Ramona Olaru a dat detalii despre locurile de muncă pe care le-a avut înainte de a ajunge să lucreze în televiziune.



Ramona Olaru este una dintre vedetele postului de televiziune Antena 1. A fost co-prezentatoare la emisiunea „Splash! Vedeta la apă” și apare și la matinalul „Neatza cu Răzvan și Dani”.

Înainte de a cunoaște celebritatea, Ramona Olaru a muncit încă din copilărie pentru a face rost de bani. Despre locurile de muncă pe care le-a avut de-a lungul anilor a dat detalii Ramona Olaru la emisiunea online „Fresh by Unica”.

Ce joburi a avut Ramona Olaru înainte de a ajunge în televiziune. ”Noaptea munceam în club, ziua munceam la o salină de suprafață”

”După ce am terminat liceul, am plecat de acasă. Să fac ceva cu viața mea către Capitală… Plecasem să mă angajaez, să muncesc, să fac ceva prin București. Prima dată am fost hostess la diverse evenimente, după aceea, am dansat la piscină, nu vă gândiți că am dansat nu știu ce, am dansat, pur și simplu, apoi am fost PR în club. Fiind într-o lume de genul acesta, am cunoscut tot felul de oameni, din toate domeniile, oamenii veneau în club și după aceea, m-am angajat în cazinou câțiva ani de zile. După aceea, noaptea munceam în club, ziua munceam la o salină de suprafață, asistentă să vină oamenii să își facă abonamente. Am făcut mai multe lucruri de-a lungul anilor…”, a explicat Ramona Olaru, potrivit click.ro.

”În timpul facultății (n.r. Agronomie) munceam de la 11:00 12:00, până pe la 3:00-4:00 la club, dormeam 3, 4, 5 ore, după aceea mă duceam la facultate, pentru că între timp m-am înscris la facultate că nu aveam unde să stau. M-am înscris pentru locul la cămin. (…) M-am înscris, dar de ce să o las baltă?!… Mi-am făcut toți anii de facultate în ritmul acesta – noaptea munceam, ziua la facultate, noaptea munceam, ziua la facultate… M-am descurcat, am terminat facultatea, am fost la buget în toți anii, ca să ne înțelegem. După aceea m-am înscris și la master, am terminat și masteratul, am master în Agricultură Durabilă pe care l-am făcut la fel, la zi, tot la buget”, a mai spus vedeta TV.