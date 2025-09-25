Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Ce JOBURI a avut Ramona Olaru înainte de a ajunge în televiziune. ”Am făcut mai multe lucruri de-a lungul anilor”

FOTO / Ce JOBURI a avut Ramona Olaru înainte de a ajunge în televiziune. ”Am făcut mai multe lucruri de-a lungul anilor”

25 sept. 2025, 12:30, Showbiz
FOTO / Ce JOBURI a avut Ramona Olaru înainte de a ajunge în televiziune. ”Am făcut mai multe lucruri de-a lungul anilor”
Galerie Foto 28
Ce joburi a avut Ramona Olaru înainte de a ajunge în televiziune.

Vedeta de televiziune Ramona Olaru a dat detalii despre locurile de muncă pe care le-a avut înainte de a ajunge să lucreze în televiziune.

Ramona Olaru este una dintre vedetele postului de televiziune Antena 1. A fost co-prezentatoare la emisiunea „Splash! Vedeta la apă” și apare și la matinalul „Neatza cu Răzvan și Dani”.

Înainte de a cunoaște celebritatea, Ramona Olaru a muncit încă din copilărie pentru a face rost de bani.  Despre locurile de muncă pe care le-a avut de-a lungul anilor a dat detalii Ramona Olaru  la emisiunea online „Fresh by Unica”.

Ce joburi a avut Ramona Olaru înainte de a ajunge în televiziune. ”Noaptea munceam în club, ziua munceam la o salină de suprafață”

”După ce am terminat liceul, am plecat de acasă. Să fac ceva cu viața mea către Capitală… Plecasem să mă angajaez, să muncesc, să fac ceva prin București. Prima dată am fost hostess la diverse evenimente, după aceea, am dansat la piscină, nu vă gândiți că am dansat nu știu ce, am dansat, pur și simplu, apoi am fost PR în club. Fiind într-o lume de genul acesta, am cunoscut tot felul de oameni, din toate domeniile, oamenii veneau în club și după aceea, m-am angajat în cazinou câțiva ani de zile. După aceea, noaptea munceam în club, ziua munceam la o salină de suprafață, asistentă să vină oamenii să își facă abonamente. Am făcut mai multe lucruri de-a lungul anilor…”, a explicat Ramona Olaru, potrivit click.ro.

”În timpul facultății (n.r. Agronomie) munceam de la 11:00 12:00, până pe la 3:00-4:00 la club, dormeam 3, 4, 5 ore, după aceea mă duceam la facultate, pentru că între timp m-am înscris la facultate că nu aveam unde să stau. M-am înscris pentru locul la cămin. (…) M-am înscris, dar de ce să o las baltă?!… Mi-am făcut toți anii de facultate în ritmul acesta – noaptea munceam, ziua la facultate, noaptea munceam, ziua la facultate… M-am descurcat, am terminat facultatea, am fost la buget în toți anii, ca să ne înțelegem. După aceea m-am înscris și la master, am terminat și masteratul, am master în Agricultură Durabilă pe care l-am făcut la fel, la zi, tot la buget”, a mai spus vedeta TV.

Mediafax
Republica Moldova între Vest și Est. Alegerile care pot face ireversibil viitorul democratic al țării
Digi24
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Cancan.ro
Motivul pentru care Raluca Bădulescu a fost eliminată de la Asia Express. Ce s-a întâmplat, de fapt, la Antena 1
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Adevarul
Claudia Cardinale, dincolo de mitul frumuseții. Povestea dureroasă: violul care i-a schimbat viața. 10 lucruri surprinzătoare
Mediafax
Sentință istorică: Nicolas Sarkozy, găsit vinovat de conspirație criminală în dosarul finanțării libiene
Click
Participă la concursuri, după ce au slăbit 125 de kilograme. Atletul Răzvan Popescu îi ține pumnii Ralucăi Bădulescu, la Asia Express: „Sunt fanul ei”
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit: ce i-a adus sfârșitul, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Vedeta care se luptă cu boala lyme! A ajuns la capătul puterilor. Imagini de pe patul de spital
observatornews.ro
Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Primele imagini
StirileKanalD
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
KanalD
Crește vârsta de pensionare în România: „Nu mai putem să pensionăm oamenii la 48, 50 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești prins cu 100 km/h în localitate. Se suspendă permisul sau scapi doar cu amendă?
Descopera.ro
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Evz.ro
Anca Dumitra și soțul, poveste ca-n filme. Soțul a văzut-o în serial și i-a picat cu tronc
A1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Stirile Kanal D
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
Kfetele
Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, este în comă! Ce a dus la internarea sa de urgență în spital?
RadioImpuls
AU DAT-O ÎN VILEAG PE LIVE! Când credeai că nimic nu te mai poate surprinde, au spus totul. Ce au dezvăluit Virginia și Criss despre trecutul Alexandrinei a SCANDALIZAT toți internauții. Cei care au ascultat au fost pur și simplu șocați
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Ce a adus înapoi pe Pământ o navă spațială rusească, supranumită „Arca lui Noe”?