FOTO / Ce RELAȚIE are în prezent Alina Sorescu cu Alexandru Ciucu. Cum se înțelege cu fostul soț

Alina Sorescu, în vârstă de 39 de ani, a spus ce relație are în prezent și cum se înțelege cu fostul său soț, Alexandru Ciucu, în vârstă de 49 de ani.



Cântăreața Alina Sorescu a format o familie cu designerul Alexandru Ciucu. Cei doi au împreună două fetițe, Carolina și Raisa. Într-un mesaj transmis în mediul online, Alina Sorescu a anunțat că a introdus acțiunea de divorț la începutul anului 2023, iar divorțul s-a finalizat anul acesta.

Alina Sorescu a acordat un interviu pentru click.ro unde a spus ce relație are în prezent și cum se înțelege cu cel care i-a fost partener de viață.

Ce relatie are în prezent Alina Sorescu cu Alexandru Ciucu. ”Comunicarea noastră este minimă”

”Încerc să fiu bine, nu înseamnă că perioada grea s-a încheiat. A fost și este în continuare multă suferință pentru mine și pentru fete, lucrurile astea nu se pot șterge cu buretele. Încerc totuși să fiu bine pentru fete, datorită lor, datorită muncii mele și datorită oamenilor care mă susțin”, a mărtiurisit Alina Sorescu.

”Cum spuneam, situația este în continuare grea! Lucrurile nu s-au liniștit. Urmăm ultima hotărâre judecătorească conform căreia fetițele petrec cu tatăl lor o săptămână într-o lună și două week-end-uri. Urmează să începem din nou acest program care se aplică odată cu începerea școlii. Și vom vedea! Încerc să fiu acolo lângă fete, să fiu alături de ele, în permanență să le susțin din toate punctele de vedere”, a adăugat artista.

”Dialogul nostru este strict în ce privește momentul în care fetele merg la el. Comunicarea noastră este minimă. Nu avem o comunicare mai mult de atât și nici nu poate fi cazul de mai mult”, a încheiat aceasta.