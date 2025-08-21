FOTO / Ce RELAȚIE are Oana Roman cu fratele său vitreg. ”Din păcate”

Oana Roman a sous cum se înțelege cu fratele său vitreg, Petrus, băiatul pe care Petre Roman îl are din mariajul cu Silvia Chifiriuc.



Oana Roman este fiica Mioarei Roman și a lui Petre Roman, fost premier al României. Oana Roman a format o familie cu Marius Elisei. Din mariajul celor doi a rezultat o fetiță, Maria Isabela. La sfârșitul anului 2020, Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit. Cei doi au divorțat oficial la notar în data de 15 februarie 2021. Ulterior, însă, cei doi s-au afișat din ce în ce mai des împreună și și-au reluat relația. În data de 26 ianuarie 2023, Oana Roman a anunțat că s-a separat definitiv de Marius Elisei.

Oana Roman a vorbit despre tatăl ei, Petre Roman,dar și despre fratele său vitreg, Petrus, într-un interviu pentru revista Viva. Petrus este băiatul pe care Petre Romanîl are din mariajul cu cântăreața Silvia Chifiriuc.

Ce relație are Oana Roman cu fratele său vitreg.”Nu avem nicio relație”

”Din păcate, nu avem nicio relație și nu aș vrea să discut pe acest subiect, pentru că nu cred că este un subiect de discutat public, deocamdată”, a spus Oana Roman despre relația cu fratele său vitreg.

Despre relația cu tatăl ei, Petre Romkan, Oana Roman a declarat:

”Nu cred că ar trebui să fie de interes public ce relație am eu cu tata, dar dacă este un lucru, într-adevăr, care contează pentru mine în viața asta, în afară de Isa, este relația mea cu el. Dacă este un om care contează real pentru mine, în afară de Isa, este tata, evident. Pentru că este singurul părinte în viață pe care îl mai am și pentru că eu prea multe rude de sânge nu prea mai am. Mai trăiește sora lui – cu care m-am întâlnit de curând și cu care mi-aș dori să reiau o relație mai apropiată. Și mai am niște unchi și mătuși din partea mamei. În rest, eu nu mai am pe nimeni. Și atunci, evident că relația cu tatăl meu este extrem de importantă și mă bucur foarte tare că el îmi este alături, că putem să vorbim, să discutăm, să facem lucruri împreună și sper ca lucrul acesta să se întâmple cât mai mulți ani de acum încolo”.