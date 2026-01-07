Trump anunță primul acord cu Delcy Rodríguez: Venezuela dă Americii 50 de milioane de barili de petrol. Liderul interimar de la Caracas decretează 7 zile de doliu național

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat printr-un mesaj pe platforma Truth Social că a ajuns la o primă înțelegere cu Venezuela, condusă interimar de Delcy Rodriguez: Venezuela va livra „30 și 50 de milioane de barili de petrol de înaltă calitate, sancționat, Statelor Unite ale Americii”. Petrolul va fi vândut la prețul pieței iar banii vor fi controlați de Trump, ca președinte al SUA.

„Am plăcerea să anunț că autoritățile interimare din Venezuela vor preda Statelor Unite ale Americii între 30 și 50 de milioane de barili de petrol de înaltă calitate, sancționat.

Acest petrol va fi vândut la prețul de piață, iar acești bani vor fi controlați de mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, pentru a mă asigura că sunt utilizați în beneficiul poporului Venezuelei și al Statelor Unite!

I-am cerut secretarului pentru Energie, Chris Wright, să pună în aplicare acest plan imediat. Acesta va fi preluat de nave de depozitare și adus direct la docurile de descărcare din Statele Unite. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme!”, spune Trump.

Actualul președinte interimar, avocata Delcy Rodríguez a fost șefa serviciilor de informații din Caracas, a fost ministrul al Petrolului și, ca vicepreședinte al țării, mâna dreaptă a lui Nicolas Maduro.

În 2017, pe atunci ministrul de externe al Venezuelei, Rodríguez, a ordonat Citgo – o filială a companiei petroliere de stat – să facă o donație de 500.000 de dolari pentru inaugurarea președintelui Donald Trump.

Delcy Rodríguez decretează 7 zile de doliu în Venezuela

În paralel, președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, tocmai a decretat o perioadă de doliu național de șapte zile în onoarea martirilor care au murit în atacul SUA împotriva Venezuelei pe 3 ianuarie.

„Recunoștința noastră față de ei. Mi-a străpuns sufletul (…) Știu că au fost martirizați pentru valorile supreme ale acestei Republici”, a spus Delcy Rodríguez.

Cel puțin 56 de militari cubanezi și venezueleni au murit în timpul operațiunii militare „Rezoluție Absolută”, lansată de Statele Unite împotriva mai multor puncte din Caracas și a trei state din apropierea capitalei Venezuelei pentru a-i captura pe președintele Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores.

O parte din militari au fost înmormântați deja.

De asemenea, ea a cerut întoarcerea lui Maduro și a soției sale, Cilia Flores, care se află în prezent în custodia SUA în Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn, New York. Luni, aceștia au pledat nevinovați la acuzațiile de droguri și arme.

„Nu există război aici pentru că nu suntem în război. Suntem un popor, o țară a păcii, care a fost agresată și atacată”, a adăugat Rodriguez.

Guvernul venezuelean nu a specificat numărul exact de persoane ucise sau rănite în atacul american, dar procurorul general al țării a declarat că au fost numiți trei oficiali pentru a investiga „zecile” de morți.

Duminică, guvernul cubanez a declarat că 32 dintre cetățenii săi au fost uciși în timpul operațiunii americane.

