Germania preia securitatea Europei. Anunțul surpriză al cancelarului Merz: „Vom trimite trupe pe teritoriul NATO învecinat Ucrainei”

Germania ar putea trimite forțe militare „pe teritoriul NATO învecinat”, după ce pacea va fi stabilită în Ucraina, a anunțat cancelarul federal Friedrich Merz. Declarațiile au fost făcute după ce oficialul a participat la reuniunea Coaliției de Voință, de la Paris, pe tema negocierilor de pace din Ucraina.

„Dorim o încetare a focului, bazată pe garanții de securitate solide, spre deosebire de acordurile de la Minsk din 2015”, – a declarat Merz.

De asemenea, cancelarul german a adăugat că Ucraina „se află în pragul unei crize energetice și umanitare”, astfel încât aliații Ucrainei „își intensifică eforturile pentru a pune capăt războiului”.

„Germania dorește să-și trimită trupele în țările NATO învecinate Ucrainei”

„La Paris s-a convenit că ar trebui să existe garanții de securitate puternice și obligatorii din punct de vedere juridic pentru Ucraina, inclusiv din partea SUA”, a declarat cancelarul.

„Și sunt recunoscător că SUA a declarat că este pregătită să ofere aceste garanții. În al doilea rând, încetarea focului trebuie să fie organizată în așa fel încât „Coaliția de Voință” să joace un rol, lucrăm la asta. În al treilea rând, toți partenerii din coaliție trebuie să treacă prin procese interne pentru a decide ce contribuție pot face”, a menționat cancelarul german. „Germania dorește să-și trimită trupele în țările NATO învecinate Ucrainei”, a mai precizat Merz.

Cele trei puncte esențiale ale acordului semnat de Marea Britanie, Franța și Ucraina la Paris

Ce înseamnă acordul privind forțele multinaționale din Ucraina, conform declarațiilor lui Starmer și Macron din această seară:

▪️În primul rând, nu e vorba de introducerea trupelor străine „chiar acum”. Marea Britanie și Franța declară oficial: după încheierea războiului, sunt gata să-și trimită trupele în Ucraina pentru a garanta că pacea nu va fi întreruptă. ▪️În al doilea rând, aceste forțe nu vor lupta pe front. Rolul lor va fi să descurajeze o nouă agresiune, să asigure securitatea spațiului aerian și a mărilor ucrainene, precum și să sprijine și să reabiliteze forțele armate ale Ucrainei. ▪️În al treilea rând. După încetarea focului, Marea Britanie și Franța vor crea și centre militare în toată Ucraina, pentru a asigura desfășurarea și construirea unor obiecte securizate pentru arme și echipament militar, în sprijinul nevoilor de apărare ale Ucrainei.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului: