Dan Dungaciu: „Venezuela nu face decât să amplifice imaginea de neputință emanată de Bruxelles”

În ediția din 6 ianuarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, analistul politic Dan Dungaciu a tras un semnal de alarmă privind poziția slabă a României pe scena internațională, subliniind absența unor relații solide cu cercurile de putere din Statele Unite. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu a minimalizat presupusele contacte ale lui Nicușor Dan cu administrația SUA. Marius Tucă a ironizat întâlnirea Oanei Țoiu cu Rubio, sugerând că impactul acesteia a fost atât de mare încât „Rubio nu mai doarme noaptea” și nu a avut timp să actualizeze site-ul departamentului său.

Dan Dungaciu: „Noi nu avem relație cu centru, cu cercul de putere din Statele Unite, că mai sunt relații cu diverse administrații, cu oameni, inclusiv din zona militară” Marius Tucă: „Relația lui Țoiu cu Rubio în sensul că s-au văzut vreme de vreo 2, 3 minute și bineînțeles, întâlnirea a avut un impact atât de puternic, încât Rubio nu mai doarme noaptea de când s-a întâlnit cu Țoiu” Dan Dungaciu: „Și nici n-a încăput pe site-ul departamentului”

Analistul a descris starea României ca una de „pasivitate absolut devastatoare: