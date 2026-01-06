Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Venezuela nu face decât să amplifice imaginea de neputință emanată de Bruxelles”

Dan Dungaciu: „Venezuela nu face decât să amplifice imaginea de neputință emanată de Bruxelles”

Serdaru Mihaela
06 ian. 2026, 23:30, Marius Tucă Show

În ediția din 6 ianuarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, analistul politic Dan Dungaciu a tras un semnal de alarmă privind poziția slabă a României pe scena internațională, subliniind absența unor relații solide cu cercurile de putere din Statele Unite. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu a minimalizat presupusele contacte ale lui Nicușor Dan cu administrația SUA. Marius Tucă a ironizat întâlnirea Oanei Țoiu cu Rubio, sugerând că impactul acesteia a fost atât de mare încât „Rubio nu mai doarme noaptea” și nu a avut timp să actualizeze site-ul departamentului său.

Dan Dungaciu: „Noi nu avem relație cu centru, cu cercul de putere din Statele Unite, că mai sunt relații cu diverse administrații, cu oameni, inclusiv din zona militară”

Marius Tucă: „Relația lui Țoiu cu Rubio în sensul că s-au văzut vreme de vreo 2, 3 minute și bineînțeles, întâlnirea a avut un impact atât de puternic, încât Rubio nu mai doarme noaptea de când s-a întâlnit cu Țoiu”

Dan Dungaciu: „Și nici n-a încăput pe site-ul departamentului”

Analistul a descris starea României ca una de „pasivitate absolut devastatoare:

„Noi suntem într-o pasivitate din asta, absolut devastatoare. Nu avem niciun plan, niciun proiect, nimic, toate instituțiile merg din inerție”, conchide Dan Dungaciu.

