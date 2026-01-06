Prima pagină » Știri externe » Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, îl ironizează pe Zelenski: “Piticul ucrainean cerșește mâncare”

Ruxandra Radulescu
06 ian. 2026, 23:06, Știri externe
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a avut o reacție virulentă după ce Ucraina a transmis că va avea nevoie de aproximativ 800 de miliarde de dolari, pentru acoperirea nevoilor țării în următorii zece ani. Orban a criticat în termeni foarte duri afirmațiile Kiev-ului și a menționat, cu referire la Zelenski, că „piticul cerșește mâncare”.

„Ucrainenii au mai trecut un proiect de lege. De data asta 800 miliarde de dolari. Atât ar avea nevoie în următorii 10 ani pentru a-și conduce țara. O sumă scandaloasă de bani. Este aproape de patru ori PIB-ul Ungariei”, a transmis revoltat Viktor Orban.

Orban a criticat Uniunea Europeană pentru sancțiunile impuse Rusiei, prin înghețarea activelor, și ajutorul acordat Ucrainei.

„Acesta este motivul pentru care Bruxelles-ul a vrut confiscarea activelor rusești înghețate cu orice preț în luna decembrie, iar acesta este motivul pentru care vor reorganizarea următorului buget UE. Piticul ucrainean cerșește mâncare”, a menționat Orban.

Prmierul a precizat că și în Ungaria există aliați ai UE care au votat pentru finanțarea Ucrainei.

„În Ungaria au fost găsiţi aliaţi pentru finanţarea planului de la Bruxelles. Reprezentanții PE de la Tisa au votat pentru sprijinul financiar deplin și necondiționat pentru Ucraina. Acesta a fost prețul plătit pentru apartenența la Bruxelles.
Chiar dacă neagă, știm: putem conta pe asta din partea lor”, a conchis acesta.

Orban: „Cine susține Ucraina, susține războiul”

În noiembrie 2025, Orban a demarat un turneu de câteva săptămâni axat pe critici la adresa sprijinului european pentru Ucraina, în care a susținut că „cine susține Ucraina, susține războiul”.

În timp ce se afla la inaugurarea unei secțiuni din autostrada M4 din Ungaria, Viktor Orban a declarat că banii au un loc mai bun în construirea unui drum modern decât în buzunarul vreunui oligarh ucrainean, cu aluzie la fondurile alocate de Uniunea Europeană către Ucraina și la corupția de la Kiev.

