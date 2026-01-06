Casa Albă anunță că Donald Trump discută „o serie de opțiuni” pentru preluarea Groenlandei, inclusiv prin utilizarea forțelor militare

Într-un comunicat, Casa Albă a declarat pentru BBC că Trump a precizat clar că anexarea Groenlandei este o „prioritate de securitate națională”.

00:03 Marco Rubio declară că SUA are de gând să "cumpere" Groenlanda Secretarul de Stat Marco Rubio le-a spus parlamentarilor că recentele amenințări ale administrației la adresa Groenlandei nu semnalează o invazie iminentă și că obiectivul este cumpărarea insulei de la Danemarca, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile. Declarațiile lui Rubio au fost făcute în cadrul unei conferințe cu ușile închise, în contextul în care Casa Albă a precizat că nu exclude utilizarea forței militarea în anexarea Groenlandei. 23:46 Purtătorul de cuvânt al Casei Albe: "Utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune" Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt: „Președintele Trump a declarat în mod clar că preluarea Groenlandei este o prioritate de securitate națională pentru Statele Unite și că este vitală pentru a descuraja adversarii noștri din regiunea arctică. „Președintele și echipa sa discută o serie de opțiuni pentru a urmări acest important obiectiv de politică externă și, desigur, utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune la dispoziția comandantului suprem”, a transmis purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Lewitt.

„Președintele și echipa sa discută o serie de opțiuni pentru a atinge acest obiectiv important de politică externă și, bineînțeles, utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune la dispoziția comandantului suprem”, a declarat Casa Albă.

Anunțul vine după ce Trump a afirmat în weekend că SUA „au nevoie” de Groenlanda – o regiune semi-autonomă a Danemarcei, membră NATO – din motive de securitate.

Stephen Miller, șeful de cabinet al președintelui SUA: „Este evident că Groenlanda ar trebui să facă parte din SUA”

Într-un interviu pentru CNN, Stephen Miller, șeful de cabinet al președintelui SUA, Donald Trump, a declarat luni că Groenlanda ar trebui să fie teritoriu al SUA.

„Adevărata întrebare este: cu ce drept Danemarca își afirmă controlul asupra Groenlandei? Care este baza revendicării teritoriale? Care este baza pentru a considera Groenlanda ca fiind o colonie a Danemarcei? Statele Unite sunt puterea NATO. Pentru ca Statele Unite să asigure securitatea regiunii arctice, să protejeze și să apere NATO și interesele NATO, este evident că Groenlanda ar trebui să facă parte din Statele Unite”, a declarat Miller.

Danemarca avertizează că un atac din partea SUA ar însemna sfârșitul NATO

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a avertizat luni că orice atac al SUA ar însemna sfârșitul NATO.

NATO este o grupare militară transatlantică în care se așteaptă ca aliații să se ajute reciproc în caz de atacuri externe.

După operațiunea de capturare a președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, SUA și-a exprimat din nou dorința de a prelua controlul asupra Groenlandei

De asemenea, vicepreședintele Vance a subliniat că Statele Unite are intentii serioase în ceea ce privește anexarea insulei, aflate sub controlul Danemarcei.

„Nimeni nu se va lupta cu SUA pentru viitorul Groenlandei”

Katie Miller, soția consilierului de la Casa Albă, Stephen Miller, a postat pe rețelele de socializare o hartă a Groenlandei, suprapusă cu steagul Statelor Unite, alături de cuvintele: „ÎN CURÂND”.

Luni, soțul ei, Stephen Miller, a declarat că „poziția oficială a guvernului SUA este ca Groenlanda să facă parte din SUA”, într-un interviu acordat postului CNN.

Întrebat în repetate rânduri dacă SUA ar exclude utilizarea forței pentru a o anexa, Miller a răspuns:

„Nimeni nu se va lupta cu SUA pentru viitorul Groenlandei”.

7 state NATO au semnat o declarație comună de susținere a Groenlandei

Liderii principalelor puteri europene au emis marți o declarație comună prin care își reafirmă susținerea pentru suveranitatea Danemarcei și a Groenlandei asupra insulei arctice. Liderii din Franța, Germania, Italia, Polonia, Spania, Marea Britanie și Danemarca au declarat ferm că „Groenlanda aparține poporului său” și că doar Danemarca și Groenlanda pot decide asupra viitorului lor.

„Declarație comună privind Groenlanda Declarație a președintelui Macron al Franței, a cancelarului Merz al Germaniei, a prim-ministrului Meloni al Italiei, a prim-ministrului Tusk al Poloniei, a prim-ministrului Sánchez al Spaniei, a prim-ministrului Starmer al Regatului Unit și a prim-ministrului Frederiksen al Danemarcei privind Groenlanda. Securitatea arctică rămâne o prioritate cheie pentru Europa și este esențială pentru securitatea internațională și transatlantică. NATO a precizat clar că regiunea arctică este o prioritate, iar aliații europeni își intensifică eforturile. Noi și mulți alți aliați ne-am sporit prezența, activitățile și investițiile pentru a menține siguranța arcticii și pentru a descuraja adversarii. Regatul Danemarcei – inclusiv Groenlanda – face parte din NATO. Prin urmare, securitatea în Arctica trebuie realizată colectiv, în colaborare cu aliații NATO, inclusiv Statele Unite, prin respectarea principiilor Cartei ONU, inclusiv suveranitatea, integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor. Acestea sunt principii universale și nu vom înceta să le apărăm. Statele Unite sunt un partener esențial în acest demers, în calitate de aliat NATO și prin acordul de apărare dintre Regatul Danemarcei și Statele Unite din 1951. Groenlanda aparține poporului său. Danemarca și Groenlanda, și numai lor, sunt cele care trebuie să decidă asupra chestiunilor care privesc Danemarca și Groenlanda”, se arată în document.

FOTO: Mediafax

