Purtătorul de cuvânt al Casei Albe confirmă că „utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune”, în ceea ce privește Groenlanda

Ruxandra Radulescu
06 ian. 2026, 23:56, Știri externe
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat că președintele Statelor Unite poate apela oricând la utilizarea forței militarea, în ceea ce privește anexarea Groenlandei. 

„Președintele Trump a declarat în mod clar că preluarea Groenlandei este o prioritate de securitate națională pentru Statele Unite și că este vitală pentru a descuraja adversarii noștri din regiunea arctică.

„Președintele și echipa sa discută o serie de opțiuni pentru a urmări acest important obiectiv de politică externă și, desigur, utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune la dispoziția comandantului suprem”, a transmis purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Lewitt cu privire la preluarea Groenlandei.

În decursul acestei seri, Casa Albă a anunțat, într-un comunicat pentru BBC, că Trump consideră anexarea Groenlandei este o „prioritate de securitate națională” și ia în considerare utilizarea armatei americane.

