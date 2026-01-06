Premierul britanic Keir Starmer: „Franța și Marea Britanie plănuiesc baze militare în Ucraina”

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a anunțat că Franța și Marea Britanie intenționează să stabilească baze militare în Ucraina, după un eventual armistițiu de pace. Anunțul a fost făcut marți, 6 ianurie, într-o conferință de presă susținută la Paris, în contextul reuniunii Coaliției de Voință.

Starmer a menționat, referitor la Ucraina, că Rusia trebuie mai întâi să se arate dispusă unui acord de pace, ceea ce nu s-a întâmplat încă.

„Franța și Marea Britanie plănuiesc baze militare în Ucraina”, a declarat premierul britanic.

Keir Starmer a ales să răspundă și unei întrebări cu privire la planurile SUA de anexare a Groenlandei, chiar în prezența emisarului lui Trump, Steve Whitkoff.

Premierul britanic a precizat:

„Guvernul britanic rămâne ferm pe pozițiile exprimate ieri și azi. Am fost clar. Relația dintre UK și SUA este una dintre cele mai apropiate. Cu precădere pe probleme de apărare, servicii de informații, securitate. Ca atare, lucrăm 24 de ore din 24 cu SUA pe aceste teme”

Keir Starmer și-a manifestat luni susținerea față de autonomia Groenlandei, după ce Trump și-a reiterat intențiile de preluare a teritoriului. Starmer a declarat ferm:

„Doar regatul Danemarcei și Groenlanda pot decide viitorul Groenlandei”.

Ucraina, Franța și Marea Britanie au semnat un acord comun în privința Ucrainei

Ucraina, Franța și Marea Britanie au semnat o declarație privind desfășurarea de forțe multinaționale în Ucraina după încheierea războiului din Ucraina

Zelenski a menționat că documentele privind garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt gata.

Prima linie de apărare împotriva unei potențiale agresiuni ruse va fi reprezentată de forțele armate ale Ucrainei, – a declarat Macron.

Zelenski: „Am semnat un document concret, „declarația de intenție”

„Am semnat un document concret, „declarația de intenție”, semnat de cele trei țări. Știm care sunt țările care se vor implica. Vreau să mulțumesc tuturor liderilor. Am avut discuții concrete cu delegația americană, privind monitorizarea păcii. Suntem foarte recunoscători pentru sprijinul acordat de SUA, așa putem avea sprijinul necesar ca Rusia să nu mai agreseze Ucraina. Rămâne deschis discuțiilor documentul cu cele 20 de puncte”, a transmis președintele Zelenski.

Liderii din peste 30 țări, printre care Franța, Germania și Canada, precum și reprezentanți ai Uniunii Europene, Comisiei Europene și NATO, s-au întâlnit marți, la Paris, pentru a analiza detaliile celei mai recente versiuni a planului de încheiere a conflictului cu Rusia, în cadrul unui summit al „Coaliției de Voință”.

Coaliția este formată din state care susțin Ucraina. România a fost reprezentată de președintele Nicușor Dan.

Evenimentul va avea loc la Palatul Élysée din Paris și a fost găzduit de președintele francez Emmanuel Macron.

FOTO: Mediafax

