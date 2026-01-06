Prima pagină » Știri externe » Premierul britanic Keir Starmer: „Franța și Marea Britanie plănuiesc baze militare în Ucraina”

Premierul britanic Keir Starmer: „Franța și Marea Britanie plănuiesc baze militare în Ucraina”

Ruxandra Radulescu
07 ian. 2026, 01:31, Știri externe

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a anunțat că Franța și Marea Britanie intenționează să stabilească baze militare în Ucraina, după un eventual armistițiu de pace. Anunțul a fost făcut marți, 6 ianurie, într-o conferință de presă susținută la Paris, în contextul reuniunii Coaliției de Voință.

Starmer a menționat, referitor la Ucraina, că Rusia trebuie mai întâi să se arate dispusă unui acord de pace, ceea ce nu s-a întâmplat încă.

„Franța și Marea Britanie plănuiesc baze militare în Ucraina”, a declarat premierul britanic.

Keir Starmer a ales să răspundă și unei întrebări cu privire la planurile SUA de anexare a Groenlandei, chiar în prezența emisarului lui Trump, Steve Whitkoff.

Premierul britanic a precizat:

„Guvernul britanic rămâne ferm pe pozițiile exprimate ieri și azi. Am fost clar. Relația dintre UK și SUA este una dintre cele mai apropiate. Cu precădere pe probleme de apărare, servicii de informații, securitate. Ca atare, lucrăm 24 de ore din 24 cu SUA pe aceste teme”

Keir Starmer și-a manifestat luni susținerea față de autonomia Groenlandei, după ce Trump și-a reiterat intențiile de preluare a teritoriului. Starmer a declarat ferm:

„Doar regatul Danemarcei și Groenlanda pot decide viitorul Groenlandei”.

Ucraina, Franța și Marea Britanie au semnat un acord comun în privința Ucrainei

Ucraina, Franța și Marea Britanie au semnat o declarație privind desfășurarea de forțe multinaționale în Ucraina după încheierea războiului din Ucraina

Zelenski a menționat că documentele privind garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt gata.

Prima linie de apărare împotriva unei potențiale agresiuni ruse va fi reprezentată de forțele armate ale Ucrainei, – a declarat Macron.

Zelenski: „Am semnat un document concret, „declarația de intenție”

„Am semnat un document concret, „declarația de intenție”, semnat de cele trei țări. Știm care sunt țările care se vor implica.

Vreau să mulțumesc tuturor liderilor. Am avut discuții concrete cu delegația americană, privind monitorizarea păcii. Suntem foarte recunoscători pentru sprijinul acordat de SUA, așa putem avea sprijinul necesar ca Rusia să nu mai agreseze Ucraina. Rămâne deschis discuțiilor documentul cu cele 20 de puncte”, a transmis președintele Zelenski.

Liderii din peste 30 țări, printre care Franța, Germania și Canada, precum și reprezentanți ai Uniunii Europene, Comisiei Europene și NATO, s-au întâlnit marți, la Paris, pentru a analiza detaliile celei mai recente versiuni a planului de încheiere a conflictului cu Rusia, în cadrul unui summit al „Coaliției de Voință”.

Coaliția este formată din state care susțin Ucraina. România a fost reprezentată de președintele Nicușor Dan.

Evenimentul va avea loc la Palatul Élysée din Paris și a fost găzduit de președintele francez Emmanuel Macron.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Purtătorul de cuvânt al Casei Albe confirmă că „utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune”, în ceea ce privește Groenlanda
23:56
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe confirmă că „utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune”, în ceea ce privește Groenlanda
BREAKING NEWS 🚨 Casa Albă: Trump discută „o serie de opțiuni” pentru preluarea Groenlandei, inclusiv prin forța armatei. Rubio: SUA vor să „cumpere” teritoriul
23:23
🚨 Casa Albă: Trump discută „o serie de opțiuni” pentru preluarea Groenlandei, inclusiv prin forța armatei. Rubio: SUA vor să „cumpere” teritoriul
FLASH NEWS Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, îl ironizează pe Zelenski: “Piticul ucrainean cerșește mâncare”
23:06
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, îl ironizează pe Zelenski: “Piticul ucrainean cerșește mâncare”
NEWS ALERT În Ierusalim, un autobuz a intrat într-o mulțime de protestatari ultra-ortodocși
22:48
În Ierusalim, un autobuz a intrat într-o mulțime de protestatari ultra-ortodocși
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan spune că nu se pune problema ca SUA să anexeze Groenlanda: „Nu vorbim de o intenție oficială a administrației americane, ci de declarații”
21:15
Nicușor Dan spune că nu se pune problema ca SUA să anexeze Groenlanda: „Nu vorbim de o intenție oficială a administrației americane, ci de declarații”
VIDEO Donald Trump spune că a vândut mai multe avioane Boeing decât oricine în istorie: „Eu sunt regele”
20:57
Donald Trump spune că a vândut mai multe avioane Boeing decât oricine în istorie: „Eu sunt regele”
Mediafax
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până la ultima reconectare”
Digi24
VIDEO Atacurile convenționale sunt istorie: Trump a folosit în Venezuela, pentru prima dată, o tactică utilizată și de Putin în Ucraina
Cancan.ro
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Adevarul
Pace cu orice preț? Ce spun experții despre dorința românilor de a avea relații mai bune cu Rusia
Mediafax
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
Cancan.ro
Georgiana Lobonț s-a pozat în costum de baie și fanii ei au încremenit când au văzut cum arată: 'Iartă-mă că întreb. Ești vie?'
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Descopera.ro
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Pas strategic major anunțat de Nvidia la CES 2026
NEWS ALERT Nicușor Dan a rămas blocat pe aeroportul din Paris. Aeronava Spartan nu mai poate decola, din cauza vremii nefavorabile
23:52
Nicușor Dan a rămas blocat pe aeroportul din Paris. Aeronava Spartan nu mai poate decola, din cauza vremii nefavorabile
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Venezuela nu face decât să amplifice imaginea de neputință emanată de Bruxelles”
23:30
Dan Dungaciu: „Venezuela nu face decât să amplifice imaginea de neputință emanată de Bruxelles”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Marea majoritate a românilor simt că relațiile României cu SUA merg prost”
23:02
Dan Dungaciu: „Marea majoritate a românilor simt că relațiile României cu SUA merg prost”
FLASH NEWS Nicușor Dan confirmă că România va continua să sprijine Ucraina și să susțină eforturile SUA pentru pace: „Negocierile au ajuns într-o fază critică
22:36
Nicușor Dan confirmă că România va continua să sprijine Ucraina și să susțină eforturile SUA pentru pace: „Negocierile au ajuns într-o fază critică
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Toată declarația lui Nicușor Dan este înspăimântătoare. Nu are cum să ne transmită siguranță acum când totul sare în aer”
22:27
Dan Dungaciu: „Toată declarația lui Nicușor Dan este înspăimântătoare. Nu are cum să ne transmită siguranță acum când totul sare în aer”
FLASH NEWS Nicușor Dan spune că a citit în avion spre Paris materialele pe care se bazează raportul pe anularea alegerilor din 2024
22:07
Nicușor Dan spune că a citit în avion spre Paris materialele pe care se bazează raportul pe anularea alegerilor din 2024

Cele mai noi

Trimite acest link pe