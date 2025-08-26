FOTO / Ce se întâmplă cu casa din Deltă a lui chef Cătălin Scărlătescu. ”Pe mine trebuie să mă lași la TIGĂI”

Chef Cătălin Scărlătescu, în vârstă de 53 de ani, a spus ce se întâmplă cu casa pe care și-a achiziționat-o în Delta Dunării.



Cătălin Scărlătescu este cunoscut publicului din România din postura de jurat la emisiunea ”Chefi la cuțite”, difuzată de postul de televiziune Antena 1. Celebrul bucătar și cei doi colegi ai săi , chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu, au renunțat după ani de zile la ”Chefi la cuțite” și din toamna anului 2024 sunt jurați la show-ul culinar ”MasterChef”, difuzat de postul de televiziune Pro TV.

Chef Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru și-au cumpărat o casă în Deltă. Juratul de la ”MasterChef” a spus, pentru revista Viva, ce planuri are cu casa respectivă.

Ce se întâmplă cu casa din Deltă a lui chef Cătălin Scărlătescu. ”O să-mi fac apariția la recepție”

”Trebuie să încep acum casa din Deltă, dar de data asta o să găsesc pe cineva să-mi deseneze casa, o să găsesc pe cineva s-o execute și o să-mi fac apariția la recepție, când e totul gata, până la ultimul detaliu”, a declarat chef Cătălin Scărlătescu.

”Nu sunt bun la ”șurubăreli”, să schimb becuri sau mai știu eu ce. Pe mine trebuie să mă lași la tigăi. Tigaia e viața mea”, a mai spus acesta.