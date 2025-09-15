FOTO / Ce și-a cumpărat Loredana Groza din primii BANI. ”Ca o divă în devenire”

Loredana Groza, în vârstă de 55 de ani, a dezvăluit ce anume și-a cumpărat din primii bani pe care i-a câștigat din muzică.



Loredana Groza este una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate artiste din industria muzicală din România. De-a lungul anilor, acesta a impresionat cu aparițiile sale, melodiile interpretate și cu ușurința cu care s-a adaptat tendințelor muzicale. Loredana Groza s-a căsătorit cu Andrei Boncea din anul 1998. Din mariajul lor a rezultat o fiică, Elena. De multă vreme, Loredana Groza nu s-a mai afșat în compania partenerului ei de viață, dând loc zvonurilor cum că aceștia s-ar fi separat. Tatăl artistei, Vasile Groza, a confimat că Loredana Groza și Andrei Boncea nu mai formează un cuplu.

Loredana Groza a dezvăluit, pentru click.ro, ce obiect și-a acgiziționat din primii săi bani câștigați din muzică. de asemenea, artista a vorbit și despre ce înseamnă statutul de divă pentru ea.

Ce și-a cumpărat Loredana Groza din primii bani. ”O căciulă de blană”

”Mi-am cumpărat o căciulă de blană, din vulpe polară, ca o divă în devenire”, a spus Loredana Groza.

Despre ce înseamnă, din pucntul ei de vedere, o divă, vedeta a declarat:

”Ce înseamnă să fii o divă? Uneori poate suna peiorativ, are o conotație negativă. Cred că o divă este, de fapt, o femeie care are încredere în ea, care nu se lasă condusă de compulsii, de lucruri care azi sunt-mâine nu sunt, și care întotdeauna caută să păstreze senzualitatea, feminitatea, ca o armă cu care, noi, femeile, cucerim lumea. Și cu putere cred că credința în harul pe care mi l-a dat Dumnezeu, pentru că până la urmă dacă nu aș fi avut vocea cu care am înregistrat atâtea cântece și am cucerit atâtea generații, cred că nu aș reuși să influențez pe nimeni. Vocea a fost principalul meu atu! Și, bineînțeles, personalitatea mea rebelă, nebună. Cumva am încercat să fiu eu însămi, fără să mă las schimbată de vremuri, de regimuri, de politică și de modă”.