FOTO / Ce spune Busu despre COPIII săi. ”Vom vedea unde o va duce destinul”

Actorul Florin Busuioc, în vârstă de 63 de ani, a făcut câteva declarații despre cei trei copii ai săi. Acesta are un băiat și două fete.



Florin Busuioc, Busu cum este acesta cunoscut de publicul larg, este actor și prezentator al rubricii Meteo de la Pro TV. În luna noiembrie a anului 2018, Florin Busuioc a trecut printr-un moment de cumpănă, atunci când a suferit un infarct la finalul unui spectatol de teatru pe care l-a jucat la Filarmonica Oltenia din Craiova. Florin Busuioc a fost externat de la Institutul Naţional de Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu la începutul lunii decembrie a aceluiași an, după ce a suferit un infarct şi i s-au montat două stenturi la inimă.

În plan personal, Busu are trei copii din două mariaje. Fiul său – Florin Busuioc Jr. – s-a născut din căsnicia pe care actyorul a avut-o cu Marieta. Acesta mai are două fiice – Natalie și Catinca, din căsnicia cu Lili.

Florin Busuioc a făcut declarații despre cei trei copii ai săi la podcastul ”Mom”, realizat de Nicoleta Luciu.

Ce spune Busu despre copiii săi. ”Eu am un băiat la Târgu Mureș dintr-o primă căsătorie”

”Prima dată am devenit părinte cu băiatul de la Târgu Mureș. Aveam 28 – 29 de ani, cam așa. Eu am un băiat la Târgu Mureș dintr-o primă căsătorie. Cred că 29 de ani aveam. Nu a durat prea mult relația noastră și am un băiat care are acum… e născut în ’90 sau în ’91, are 33 – 34 / 34 – 35 de ani”, a declarat Florin Busuioc, potrivit click.ro.



”La o distanță de câțiva ani buni, buni chiar, în 2004 s-a născut Natalie, iar, în 2009 s-a născut Catinca, cele două fete ale mele. Natali este studentă la Inginerie Chimică în Limbi Străine la Politehnică, n-a urmat calea tatălui deloc. Asta mică este elevă la Liceul Tonitza, desenează extraordinar de bine, pictează foarte bine. Deocamdată zice că vrea să facă scenografie sau design vestimentar, probabil scenografie, mai degrabă. Vom vedea unde o va duce destinul, până la urmă”, a mai spus acesta.