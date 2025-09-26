FOTO / Ce spune Romică Țociu despre SOȚIA sa. ”Dacă Nicoleta nu se ținea de treabă și nu se ținea de mine, eu mai copilăream și azi”

Actorul Romică Țociu, în vârstă de 63 de ani, a făcut declarații despre partenera sa de viață, Nicoleta, și despre cei doi copii ai lor, Cătălin și Daria.



Romică Țociu este unul dintre cei mai cunoscuți actori de comedie. Romică Țociu și Cornel Palade formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri umoristice din țara noastră. Cei doi încântă publicul cu glumele lor la fiecare apariție pe scenă sau la diverse emisiuni.

În plan personal, Nicoleta Țociu și celebrul actor Romică Țociu formează un cuplu de peste 27 de ani. Au împreună doi copii, Cătălin şi Daria. În anul 2016, partenera de viață a lu Romică Țociu a trecut prin momente extrem de dificile, fiind diagnosticată cu cancer la sân.

Invitat recent la podcastul ”Mom”, realizat de Nicoleta Luciu, Romică Țociu a făcut declarații despre partenera sa de viață, dar și despre cei doi copii pe care îi au împreună.

Ce spune Romică Țociu despre soția sa. ”Până la urmă, ea a fost temelia familei noastre”

”Dacă Nicoleta nu se ținea de treabă și nu se ținea de mine, eu mai copilăream și azi, ca mulți dintre prietenii mei. A fi părinte te pune la încercare. Am luat-o în piept, mi-am asumat lucrul ăsta. Pe Nicoleta o iubeam. Minionă, simpatică. Până la urmă, ea a fost temelia familei noastre. Și o spun cu mâna pe suflet”, a declarat Romică Țociu, potrivit revistei Viva.

”Eu sunt un tată foarte bun. Dar pentru că n-am avut terenuri să vând, n-am avut case să vând, n-am moștenit milioane, a trebuit să ne batem cu viața. (…) Amândoi au fost niște copii foarte cuminți. Le-am oferit atât cât am putut. N-am strâns niciodată bani. Dacă nu îți bucuri copiii, pentru vârsta lor de atunci, degeaba le lași bani la 40 de ani. Am pus totul pe masă”, a mai spus actorul.

Despre cum s-au raportat cei doi copii ai săi la numele de familie celebru pe care îl poartă, Romică Țociu a explicat:

”Daria niciodată nu a folosit, ca să facă un lucru, numele de Țociu. Cătălin mai abuza. Știi când? Când mă suna Joshua și îmi spunea: ”Vezi că a fost fii-tu aseară și mai are să-mi dea 20 de milioane”. Atunci zicea: „Sunt băiatul lui Țociu”. Făcea din astea. A avut o tinerețe zăpăcită”.