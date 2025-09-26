Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Ce spune Romică Țociu despre SOȚIA sa. ”Dacă Nicoleta nu se ținea de treabă și nu se ținea de mine, eu mai copilăream și azi”

FOTO / Ce spune Romică Țociu despre SOȚIA sa. ”Dacă Nicoleta nu se ținea de treabă și nu se ținea de mine, eu mai copilăream și azi”

26 sept. 2025, 14:30, Showbiz
FOTO / Ce spune Romică Țociu despre SOȚIA sa. ”Dacă Nicoleta nu se ținea de treabă și nu se ținea de mine, eu mai copilăream și azi”
Galerie Foto 22
Ce spune Romică Țociu despre soția sa

Actorul Romică Țociu, în vârstă de 63 de ani, a făcut declarații despre partenera sa de viață, Nicoleta, și despre cei doi copii ai lor, Cătălin și Daria.

Romică Țociu este unul dintre cei mai cunoscuți actori de comedie. Romică Țociu și Cornel Palade formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri umoristice din țara noastră. Cei doi încântă publicul cu glumele lor la fiecare apariție pe scenă sau la diverse emisiuni.

În plan personal, Nicoleta Țociu și celebrul actor Romică Țociu formează un cuplu de peste 27 de ani. Au împreună doi copii, Cătălin şi Daria. În anul 2016, partenera de viață a lu Romică Țociu a trecut prin momente extrem de dificile, fiind diagnosticată cu cancer la sân.

Invitat recent la podcastul ”Mom”, realizat de Nicoleta Luciu, Romică Țociu a făcut declarații despre partenera sa de viață, dar și despre cei doi copii pe care îi au împreună.

Ce spune Romică Țociu despre soția sa. ”Până la urmă, ea a fost temelia familei noastre”

”Dacă Nicoleta nu se ținea de treabă și nu se ținea de mine, eu mai copilăream și azi, ca mulți dintre prietenii mei. A fi părinte te pune la încercare. Am luat-o în piept, mi-am asumat lucrul ăsta. Pe Nicoleta o iubeam. Minionă, simpatică. Până la urmă, ea a fost temelia familei noastre. Și o spun cu mâna pe suflet”, a declarat Romică Țociu, potrivit revistei Viva.

”Eu sunt un tată foarte bun. Dar pentru că n-am avut terenuri să vând, n-am avut case să vând, n-am moștenit milioane, a trebuit să ne batem cu viața. (…) Amândoi au fost niște copii foarte cuminți. Le-am oferit atât cât am putut. N-am strâns niciodată bani. Dacă nu îți bucuri copiii, pentru vârsta lor de atunci, degeaba le lași bani la 40 de ani. Am pus totul pe masă”, a mai spus actorul.

Despre cum s-au raportat cei doi copii ai săi la numele de familie celebru pe care îl poartă, Romică Țociu a explicat:

”Daria niciodată nu a folosit, ca să facă un lucru, numele de Țociu. Cătălin mai abuza. Știi când? Când mă suna Joshua și îmi spunea: ”Vezi că a fost fii-tu aseară și mai are să-mi dea 20 de milioane”. Atunci zicea: „Sunt băiatul lui Țociu”. Făcea din astea. A avut o tinerețe zăpăcită”.

Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
Cancan.ro
Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Adevarul
Adrian Mutu a mers în bârlogul lui Vladimir Putin și a băgat România în bucluc cu vorbele sale
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
O femeie, împușcată mortal de soțul ei pe holurile spitalului în care lucra, chiar în ziua în care obținuse un ordin de protecție împotriva lui. Bărbatul s-a luptat cu victima, apoi a apăsat pe trăgaci fără nicio remușcare. IMAGINI ȘOCANTE cu momentul cum
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Cancan.ro
Viitoarea Regină luptă cu o boală nemiloasă! A renunțat deja la îndatoririle publice
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
observatornews.ro
S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă. Cum a rămas o tânără din Timiş fără 50.000 de euro
StirileKanalD
Nepotul lui Nicolae Botgros, în comă! Cristian se luptă pentru viața lui după ce a luat o supradoză: "Este în stare gravă"
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Cercetătorii confirmă: Cât de aproape sunt extratereștrii de noi?
Capital.ro
Dosarul lui Călin Georgescu. Adevărul despre lovitura de stat: Nu e nicio probă!
Evz.ro
Durerea ascunsă a Elenei Udrea. Fiica ei și-a transformat dorul în povești
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Nicolae Botgros, devastat de durere după ce nepotul său preferat a intrat în comă! Primele declarații ale celebrului dirijor despre starea de sănătate a lui Cristian
RadioImpuls
Veronica a vrut neapărat să facă asta PUBLIC: "Se confirmă cât de frică le este de mine". Concurenta din Casa Iubirii nu se oprește și continuă seria DEZVĂLUIRILOR. Ce a scos la iveală despre Alexandrina i-a pus pe toți pe gânduri: "Trebuie să mă bucur"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o nebuloasă planetară de-a lungul a 130 de ani de evoluție
DECLARAȚII EXCLUSIVE Detalii revoltătoare ies la iveală despre cazul copiilor decedați la Iași. Ministrul Sănătății acuză mușamalizarea tragediei: „Direcția de Sănătate și spitalul nu au anunțat ministerul” / „Nu au fost aplicate protocoalele” / „Ne-am autosesizat din presă”
17:22
Detalii revoltătoare ies la iveală despre cazul copiilor decedați la Iași. Ministrul Sănătății acuză mușamalizarea tragediei: „Direcția de Sănătate și spitalul nu au anunțat ministerul” / „Nu au fost aplicate protocoalele” / „Ne-am autosesizat din presă”
SĂNĂTATE Ce este Serratia marcescens, bacteria care a provocat MOARTEA a şase copii la spitalul Sf. Maria din Iaşi
17:16
Ce este Serratia marcescens, bacteria care a provocat MOARTEA a şase copii la spitalul Sf. Maria din Iaşi
BREAKING NEWS Generalul SRI Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcţiei Juridice a Serviciului Român de Informaţii, a încetat din viață
17:05
Generalul SRI Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcţiei Juridice a Serviciului Român de Informaţii, a încetat din viață
EXCLUSIV Reacția companiei Hagag după punerea sub acuzare a fostului arhitect-șef al Capitalei în cazul PUZ Primăverii 1
16:52
Reacția companiei Hagag după punerea sub acuzare a fostului arhitect-șef al Capitalei în cazul PUZ Primăverii 1
ACTUALITATE În timp ce Ilie Bolojan promitea „tăieri masive” în administrație, peste 2.000 de NOI candidați au fost declarați admiși pentru funcții publice
16:38
În timp ce Ilie Bolojan promitea „tăieri masive” în administrație, peste 2.000 de NOI candidați au fost declarați admiși pentru funcții publice
POLITICĂ Diana Șoșoacă, în vrie pe Facebook: „Aveți parte de cea mai mare dictatură. Maia Sandu reprezintă tot ce poate fi mai rău pentru o națiune
16:37
Diana Șoșoacă, în vrie pe Facebook: „Aveți parte de cea mai mare dictatură. Maia Sandu reprezintă tot ce poate fi mai rău pentru o națiune