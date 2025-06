FOTO / Ce TARIF percep Ionuț și Doinița Dolănescu la un eveniment. ”Pentru un recital de 45 de minute”

S-a aflat ce tarif au interpretul de muzică populară Ionuț Dolănescu și soția sa, Doinița, pentru un recital.



Ionuț Dolănescu este unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzică populară din țara noastră. Ionuț Dolănescu este fiul celebrilor artișți Maria Ciobanu și Ion Dolănescu . Ionuț Dolănescu este căsătorit de peste zece ani cu Doina și are trei copii: Ioana Maria, Iancu Nicolae și Vlad.

Ionuț Dolănescu a fost în scandal cu fratele său, Dragoș, după moartea tatălui lor, regretatul cântăreț de muzică populară Ion Dolănescu. Cei doi fii ai artistului, Ionuț și Dragoș s-au luptat prin tribunale pentru averea acestuia. Dragoș Dolănescu, fiul regretatului interpret de muzică populară Ion Dolănescu, este deputat în Costa Rica, țară în care locuiește de foarte mulți ani.

Ionuț Dolănescu și partenera sa de viață, Doinița, sunt foarte apreciați și foarte solicitați să cânte la diverse evenimente. Un organizator de evenimente a dezvăluit care este tariful perceput de cei doi pentru un eveniment.

Ce tarif percep Ionuț și Doinița Dolănescu la un eveniment. ”Un onorariu cuprins între 2.000 și 3.000 de euro”

„Soții Ionuț și Doinița Dolănescu au un onorariu cuprins între 2.000 și 3.000 de euro, pentru un recital de 45 de minute. Uneori mai vin și cu fiul și cu fetița. Ionuț este un om cu mult bun simț, e o plăcere să colaborezi cu el și cu familia lui”, a spus organizatorul respectiv pentru click.ro.



Într-un interviu pentru click.ro, Ionuț Dolănescu vorbea despre talentul artistic al copiilor săi:

„Fiica mea, Ioana Maria, este olimpică la vioară, dar îi place să și cânte, toată ziua ascultă piesele de muzică populară are Mariei Ciobanu. În plus, i-a moștenit și timbrul vocal! Iar fiul cel mic, Iancu, are o voce suavă și plină de sensibilitate, ca a bunicului Ion Dolănescu. Amândoi au succes, au fost și la Festivalul „Ion Dolănescu””.