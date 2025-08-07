FOTO / Confesiunea Silviei Dumitrescu. ”Eu am REFUZAT piese care nu mi-au plăcut. Eu am avut coloană vertebrală”

Silvia Dumitrescu, în vârstă de 65 de ani, a mărturisit că, de-a lungul carierei sale, a refuzat piese care nu i-au plăcut, și nu a cântat niciodată pentru vreun partid.



Silvia Dumitrescu este una dintre artistele generației de aur a muzicii românești. Artista este căsătorită cu compozitorul Florin Ochescu. Cei doi au împreună un fiu, Iulian Ochescu, care le calcă pe urme din punct de vedere profesional. Florin Ochescu a avut o relație cu binecunoscuta artistă Dida Drăgan, împreună cu care are un băiat.

Silvia Dumitrescu a mai fost căsătorită o dată. Vedeta a avut o căsnicie de scurtă durată cu cântărețul Mircea Dumitrescu, alături care a cântat în duet înainte de Revoluția din 1989.

De mai mulți ani, Silvia Dumitrescu suferă de tiroidită autoimună Hashimoto, care s-a declanșat după moartea mamei sale.

Silvia Dumitrescu a fost profesoară, timp de cinci ani, la Liceul de Muzică George Enescu, din București, însă și-a dat demisia.

Artista a vorbit despre cariera sa într-un interviu pentru revista Viva. Acasta a mărturisit că, de-a lungul anilor, a refuzat melodii care nu i-au plăcut și nu a cântat niciodată pentru vreun partid.

Confesiunea Silviei Dumitrescu. ”Nu am cântat în niciun partid, nu am cântat pentru niciun partid”

”Toți au văzut copilul din mine, sinceritatea copilului, care, în naivitatea lui … Noi toți suntem creația lui Dumnezeu și el vine cu puritatea aceea, când vine pe lume… copilul. Contează enorm să îți păstrezi puritatea chiar dacă alții râd de tine… ”Măi, Silvia, tot copil ai rămas”. Sunt foarte bucuroasă că am reușit să mai am această fațetă a caracterului meu. Ceea ce este o chestie destul de rară, de care oamenii râd, pur și simplu. Dar, pe lângă asta, sunt mândră de mine, că am avut de-a face cu niște oameni deștepți de la care am avut ce să învăț”, a declarat Silvia Dumitrescu.

”Lista compozitorilor este lungă și toți sunt de renume în țara asta. Eu am refuzat piese care nu mi-au plăcut. Eu am avut coloană vertebrală. Nu am cântat pentru că mi-a spus un partid, ”Silvia, cântă asta”. Nu am cântat în niciun partid, nu am cântat pentru niciun partid. De aceea am fost o piesă rară, pentru că nu am avut aranjate difuzările pe radio și televiziune. Pe mine m-au iubit oamenii și m-au chemat pentru că eram talentată. Și pentru că am fost politicoasă cu toată lumea. M-au acceptat și cu toate defectele mele, așa cum am fost eu. Nimeni nu este perfect pe lumea aceasta”, a mai spus artista.