19 aug. 2025, 12:30, Diverse
FOTO / Cum a ajuns Mircea Radu SĂ PREZINTE emisiunea ”Din dragoste”. ”Dar eu nu îl vedeam, pentru că nu eram interesat”
Mircea Radu, în vârstă de 56 de ani, a povestit cum a ajuns să prezinte show-ul ”Din Dragoste”, de la Televiziunea Națională, care s-a bucurat de foarte mare succes cu ani în urmă.

Mircea Radu a cunoscut un succes uriaș cu emisiunea ”Din Dragoste”, pe care a moderat-o cu mulți ani în urmă. De-a lungul anilor, acesta a mai moderat și alte emisiuni care  s-au bucurat de aprecierea publicului.

Mircea Radu  a revenit în urmă cu ceva timp pe micile ecrane. Noul proiect prezentat de Mircea Radu se numeşte ”Noi, românii” și este difuzat la postul de televiziune Metropola TV.
În ceea ce privește viața personală, prezentatorul de televiziune Mircea Radu formează o familie fericită alături de Raluca, care este de profesie medic, și de copiii lor. Mircea Radu și familia sa s-au mutat de ceva vreme din Capitală și au ales să locuiască în Piatra Neamț.

Mircea Radu a povestit, pentru revista Viva, cum a ajuns să prezinte show-ul de mare succes ”Din dragoste”, de la Televiziunea Națională. La acea vreme, Mircea Radu era prezentator de știri.

”Ca mai toate lucrurile importante din viața mea, am ajuns întâmplător să conduc acel grandios show de televiziune. De pildă, chiar sub nasul meu se difuza promo din oră în oră cu organizarea castingului pentru postul de prezentator al emisiunii, dar eu nu îl vedeam, pentru că nu eram interesat. Eu eram prezentator de știri și cu asta basta”, a declarat Mircea Radu.

”Dar am fost sedus de frumusețea și forța formatului, de renumele lui Valeriu Lazarov, de diplomația doamnei Ileana Pop (cea care conducea imperiul Lazarov aici, în România). Dar, nu în cele din urmă, cred că mai rămăsese în mine ceva din Mircea Radu animatorul de radio ce fusesem odată, la începutul anilor ’90”, a mai spus acesta.

