Administrația Trump l-ar fi avertizat pe ministrul de interne „intransigent” al Venezuelei că ar putea fi în fruntea listei sale de „ținte” dacă nu o ajută pe lidera interimară Delcy Rodriguez să îndeplinească cerințele SUA și să mențină ordinea după răsturnarea lui Nicolas Maduro, potrivit a trei persoane familiarizate cu situația, citate de Reuters.

Diosdado Cabello, care controlează forțele de securitate din Caracas, este unul dintre puținii susținători ai lui Maduro pe care președintele Donald Trump a decis să se bazeze ca lideri temporari pentru a menține stabilitatea în timpul unei perioade de tranziție, a declarat o sursă informată.

Avertismentele pentru Cabello: va avea soarta lui Maduro

Oficialii americani sunt îngrijorați în special de faptul că Cabello, având în vedere trecutul său represiv și rivalitatea cu Rodriguez, ar putea juca rolul de „sabotor” și încearcă să-l oblige să coopereze, chiar dacă caută modalități de a-l îndepărta în cele din urmă de la putere și de a-l exila, a declarat sursa, care a vorbit sub condiția anonimatului.

Între timp, aceștia i-au comunicat lui Cabello, prin intermediari, că, dacă va fi sfidător, s-ar putea confrunta cu o soartă similară cu cea a lui Maduro, liderul autoritar capturat sâmbătă într-un raid american și dus la New York pentru a fi urmărit penal pentru acuzații de „narcoterorism”, sau și-ar putea pune viața în pericol, a declarat sursa.

Însă eliminarea lui Cabello ar putea fi riscantă, motivând eventual grupurile de motocicliști pro-guvernamentali, cunoscute sub numele de colectivos, să iasă în stradă, dezlănțuind haosul pe care Washingtonul vrea să-l evite. Reacția lor ar putea depinde însă de faptul dacă se simt protejați de alți oficiali.

Și ministrul Apărării este pe „lista” lui Trump

De asemenea, pe lista potențialelor ținte se află ministrul Apărării, Vladimir Padrino, care, la fel ca Cabello, este sub acuzare în SUA pentru trafic de droguri și are o recompensă de milioane de dolari pe capul său, potrivit a două surse.

„Aceasta rămâne o operațiune de aplicare a legii și încă nu am terminat”, a declarat un oficial al Departamentului de Justiție al SUA, vorbind sub condiția anonimatului.

Oficialii americani consideră colaborarea lui Padrino ca fiind crucială pentru evitarea unui vid de putere din cauza comenzii sale asupra forțelor armate. Aceștia cred că este mai puțin dogmatic decât Cabello și mai probabil să urmeze linia SUA în timp ce își caută propria ieșire în siguranță, a declarat sursa informată despre gândirea administrației.

Un oficial de rang înalt din administrația Trump a refuzat să răspundă la întrebările specifice ale Reuters, dar a declarat într-un comunicat: „Președintele vorbește despre exercitarea unei influențe maxime asupra elementelor rămase în Venezuela și despre asigurarea cooperării acestora cu Statele Unite prin stoparea migrației ilegale, oprirea fluxurilor de droguri, revitalizarea infrastructurii petroliere și făcând ceea ce este corect pentru poporul venezuelean”.

Trump nu crede în Machado

Administrația a decis că opoziția Venezuelei, condusă de laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, nu va putea menține pacea într-un moment în care Trump dorește suficientă calm pe teren pentru a relua accesul companiilor petroliere americane la vastele rezerve de petrol ale Venezuelei și pentru a evita trimiterea forțelor americane pe teren, a declarat sursa.

În schimb, Trump a adoptat o evaluare clasificată a CIA care a concluzionat că principalii consilieri ai lui Maduro ar fi cei mai bine poziționați pentru a conduce țara cu titlu interimar, potrivit unor surse informate despre această chestiune.

Oficialii americani au decis, de asemenea, să colaboreze deocamdată cu aliații lui Maduro, de teamă că țara ar putea cădea în haos dacă ar încerca să forțeze o predare democratică și că un membru exclus al cercului apropiat ar putea instiga o lovitură de stat, potrivit uneia dintre surse.

Însă administrația dorește la un moment dat să facă noi alegeri, au declarat oficiali americani, deși calendarul rămâne incert.

Trump nu a oferit nicio explicație clară despre modul în care Washingtonul va „supraveghea” Venezuela după cea mai mare intervenție americană în America Latină de la invazia Panama din 1989. Criticii au condamnat-o drept neo-colonialism și o încălcare a dreptului internațional.

Rodriguez – cea mai bună opțiune

Deocamdată, Washingtonul o vede pe Rodriguez ca fiind cea mai bună opțiune pentru a deține temporar puterea, în timp ce continuă să elaboreze planuri de guvernare a Venezuelei post-Maduro, o strategie descrisă de o sursă ca fiind „încă în curs de desfășurare”.

Printre cerințele SUA adresate liderilor Venezuelei se numără demonstrarea disponibilității de a deschide industria petrolieră a Venezuelei în condiții favorabile companiilor americane, reprimarea comerțului cu narcotice, expulzarea personalului de securitate cubanez și încetarea cooperării Venezuelei cu Iranul, a declarat sursa informată despre gândirea administrației.

SUA își doresc să vadă progrese în atingerea obiectivelor americane în câteva săptămâni, a declarat sursa.

Dincolo de amenințările cu noi acțiuni militare, SUA ar putea folosi finanțele lui Rodriguez ca punct de sprijin. SUA au identificat aceste active, adăpostite în Qatar, și le-ar putea confisca, a declarat sursa.

SUA vor cooperare cu înalți oficiali din Venezuela

Autoritățile americane și intermediarii acestora încearcă, de asemenea, să coopteze alți înalți oficiali venezueleni și pe cei aflați la niveluri inferioare acestora pentru a deschide calea unui guvern care să accepte interesele Washingtonului, a declarat sursa.

Promisiunea lui Trump de a „conduce” Venezuela pare, deocamdată, mai degrabă o aspirație de a exercita un control extern – sau cel puțin o influență puternică – asupra națiunii OPEC fără a desfășura forțe terestre americane, o mișcare care ar fi nepopulară pe plan intern.

Consilierii lui Trump îl văd pe Rodriguez drept elementul central: un tehnocrat despre care cred că este dispus să colaboreze cu SUA pe o perioadă de tranziție și pe probleme legate de petrol, potrivit unor persoane informate despre strategia SUA.

Deși ea și ceilalți susținători de top ai lui Maduro au proiectat un front în mare parte unit, nu este clar dacă acesta va dura.

Rodriguez și Cabello au operat amândoi în centrul guvernului, legislativului și partidului socialist aflat la guvernare timp de ani de zile, dar nu au fost niciodată considerați aliați apropiați.

Cabello, fost ofițer militar, considerat principalul executor al represiunii în cadrul guvernului Maduro, exercită influență asupra agențiilor de contrainformații militare și civile ale țării, care desfășoară activități de spionaj intern pe scară largă.

„Maduro l-a adus ca să facă schimbări în urma alegerilor furate”, a declarat Geoff Ramsey, cercetător senior nerezident la grupul de experți Atlantic Council.

Națiunile Unite au constatat că atât SEBIN, agenția civilă, cât și DGCIM, serviciul de informații militare, au comis crime împotriva umanității ca parte a unui plan statal de înăbușire a disidenței.

După un schimb puternic de focuri lângă Palatul Prezidențial din Caracas, Cabello a ieșit marți seară în stradă, a anunțat că nu este „trădător” și că îl sprijină până la final pe Nicolas Maduro.

