FOTO / Cum a fost întâlnirea Iuliei Vântur cu Ricky Martin. ”Eu eram toată LEȘINATĂ, nu m-a mai interesat cum arăt atunci”

Iulia Vântur, în vârstă de 45 de ani, a povestit cum a fost întâlnirea sa cu celebru cântăreț portorican Ricky Martin, în vârstă de 53 de ani.
Iulia Vântur este stabilită de câțiva ani în India, țara de origine a iubitului ei, starul bollywoodian Salman Khan. În India, Iulia Vântur a reușit să își facă o carieră în showbiz.
De curând, Iulia Vântur a fost invitată la podcastul ”mom”, realizat de Nicoleta Luciu, unde a povstit, printre altele, cum a fost întâlnirea sa cu megastarul portorican Ricky Martin, anul trecut, când a cântat înaintea unui concert al acestuia.
„Îl iubeam pe Ricky Martin de la 14 ani. Eram fan, eu, prietenele mele din copilărie la fel. Şi dacă era ceva care îmi doream foarte tare era o să am o colaborare cu Ricky Martin. Şi anul trecut în decembrie, cu 2-3 zile înainte de concertul lui, am fost întrebată dacă nu vreau să deschid concertul lui şi am zis „Da!”. În mintea mea, îmi imaginam că într-o bună zi am să ajung acolo. Dar nu ştiam când, cum, de ce, îmi imaginam că o să mă pregătesc, că o să-mi fac un costum special, că o să-mi fac un playlist special – totul ar fi fost la superlativ şi special, pentru că era punctul meu maxim în carieră. Şi uite aşa am aflat şi n-am avut încotro, am fugit în Dubai, efectiv mi-am luat bagajele şi pe drum mi-am făcut playlist, absolut orice trebuia pentru concertul respectiv. Şi a fost o experienţă minunată pentru că l-am cunoscut pe omul ăsta care e atât de bun, e un om cald, prietenos, care m-a motivat şi care, în momentul în care m-a îmbrăţişat şi mi-a spus „Îţi mulţumesc că faci parte din show-ul meu!”, m-am topit. Un om frumos cu adevărat. E şi înalt, e şi frumos, are grijă de el, se vede şi pe faţă, şi pe piele. Are 4 copii şi înţeleg că e un om familist, foarte implicat. Doi dintre copiii lui călătoresc tot timpul cu el, adolescenţii care sunt gemeni preferă să fie cu el”, a povestit Iulia Vântur, potrivit okmagazine.ro.
„Eram copilul de acum 20-30 de ani care se bucura că-l vede pe Ricky Martin. Organizatorii mi-au spus că evident că o să ne întâlnim, dar nu ştiam când va fi momentul şi ţin minte că mă pregăteam, tot la fel, îmi imaginam că atunci când o să-l întâlnesc pe Ricky o să fiu toată aranjată, frumoasă, să mă prezint şi eu ca un om cum trebuie. Şi ţin minte că mă pregăteam, eram cu părul într-un coc şi, la un moment dat, (…) a venit foarte relaxat, singur, a zâmbit, ne-a întrebat ce facem, eu eram toată leşinată, nu m-a mai interesat cum arăt atunci şi s-a uitat la mine şi mi-a spus: „Hey! Hi! Best of luck!”. Şi m-am apropiat de el şi i-am spus „Îţi mulţumesc pentru toate momentele frumoase pe care mi le-ai oferit fără ca tu măcar să ştii şi vreau să-ţi spun că te iubesc foarte mult!”. Şi mi-a dat o îmbrăţişare şi mi-a spus: „Doamne, e cel mai frumos lucru pe care l-am auzit. Mulţumesc!”. A fost foarte frumos momentul şi, după aceea, după ce am terminat de cântat, a venit şi m-a întrebat cum a fost…”, a adăugat vedeta.
„În momentul în care l-am văzut, a curs totul şi a fost atât de firesc şi de frumos! M-am liniştit! Îmi doream, sincer, să nu-l întâlnesc înainte de momentul meu pe scenă, pentru că mă gândeam că o să mă afecteze, dar cred că mi-a dat şi mai multă putere”, a încheiat aceasta.