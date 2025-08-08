FOTO / Cum a fost întâlnirea Iuliei Vântur cu Ricky Martin. ”Eu eram toată LEȘINATĂ, nu m-a mai interesat cum arăt atunci”

Iulia Vântur, în vârstă de 45 de ani, a povestit cum a fost întâlnirea sa cu celebru cântăreț portorican Ricky Martin, în vârstă de 53 de ani.



Iulia Vântur este stabilită de câțiva ani în India, țara de origine a iubitului ei, starul bollywoodian Salman Khan. În India, Iulia Vântur a reușit să își facă o carieră în showbiz.

De curând, Iulia Vântur a fost invitată la podcastul ”mom”, realizat de Nicoleta Luciu, unde a povstit, printre altele, cum a fost întâlnirea sa cu megastarul portorican Ricky Martin, anul trecut, când a cântat înaintea unui concert al acestuia.

Cum a fost întâlnirea Iuliei Vântur cu Ricky Martin. ”Îmi doream, sincer, să nu-l întâlnesc înainte de momentul meu pe scenă, pentru că mă gândeam că o să mă afecteze”

„Îl iubeam pe Ricky Martin de la 14 ani. Eram fan, eu, prietenele mele din copilărie la fel. Şi dacă era ceva care îmi doream foarte tare era o să am o colaborare cu Ricky Martin. Şi anul trecut în decembrie, cu 2-3 zile înainte de concertul lui, am fost întrebată dacă nu vreau să deschid concertul lui şi am zis „Da!”. În mintea mea, îmi imaginam că într-o bună zi am să ajung acolo. Dar nu ştiam când, cum, de ce, îmi imaginam că o să mă pregătesc, că o să-mi fac un costum special, că o să-mi fac un playlist special – totul ar fi fost la superlativ şi special, pentru că era punctul meu maxim în carieră. Şi uite aşa am aflat şi n-am avut încotro, am fugit în Dubai, efectiv mi-am luat bagajele şi pe drum mi-am făcut playlist, absolut orice trebuia pentru concertul respectiv. Şi a fost o experienţă minunată pentru că l-am cunoscut pe omul ăsta care e atât de bun, e un om cald, prietenos, care m-a motivat şi care, în momentul în care m-a îmbrăţişat şi mi-a spus „Îţi mulţumesc că faci parte din show-ul meu!”, m-am topit. Un om frumos cu adevărat. E şi înalt, e şi frumos, are grijă de el, se vede şi pe faţă, şi pe piele. Are 4 copii şi înţeleg că e un om familist, foarte implicat. Doi dintre copiii lui călătoresc tot timpul cu el, adolescenţii care sunt gemeni preferă să fie cu el”, a povestit Iulia Vântur, potrivit okmagazine.ro.



„Eram copilul de acum 20-30 de ani care se bucura că-l vede pe Ricky Martin. Organizatorii mi-au spus că evident că o să ne întâlnim, dar nu ştiam când va fi momentul şi ţin minte că mă pregăteam, tot la fel, îmi imaginam că atunci când o să-l întâlnesc pe Ricky o să fiu toată aranjată, frumoasă, să mă prezint şi eu ca un om cum trebuie. Şi ţin minte că mă pregăteam, eram cu părul într-un coc şi, la un moment dat, (…) a venit foarte relaxat, singur, a zâmbit, ne-a întrebat ce facem, eu eram toată leşinată, nu m-a mai interesat cum arăt atunci şi s-a uitat la mine şi mi-a spus: „Hey! Hi! Best of luck!”. Şi m-am apropiat de el şi i-am spus „Îţi mulţumesc pentru toate momentele frumoase pe care mi le-ai oferit fără ca tu măcar să ştii şi vreau să-ţi spun că te iubesc foarte mult!”. Şi mi-a dat o îmbrăţişare şi mi-a spus: „Doamne, e cel mai frumos lucru pe care l-am auzit. Mulţumesc!”. A fost foarte frumos momentul şi, după aceea, după ce am terminat de cântat, a venit şi m-a întrebat cum a fost…”, a adăugat vedeta.



„În momentul în care l-am văzut, a curs totul şi a fost atât de firesc şi de frumos! M-am liniştit! Îmi doream, sincer, să nu-l întâlnesc înainte de momentul meu pe scenă, pentru că mă gândeam că o să mă afecteze, dar cred că mi-a dat şi mai multă putere”, a încheiat aceasta.