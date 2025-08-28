FOTO / Cum a reușit Ilinca Vandici să scape de depresie. ”Am reușit SĂ VINDEC multe aspecte ale vieții mele până acum”

Ilinca Vandici, în vârstă de 39 de ani, a explicat cum a reușit să scape de depresie.”Am reușit să vindec multe aspecte ale vieții mele până acum”, a mărturisit aceasta.



Ilinca Vandici este una dintre cele mai cunoscute vedete TV. De-a lungul anilor, aceasta a lucrat la mai multe posturi de televiziune și a moderat mai multe show-uri. În ultimii ani, Ilinca Vandici a fost prezentatoarea show-ului ”Bravo, ai stil! Celebrities”, la Kanal D.

În ceea ce privește viața personală, Ilinca Vandici a fost căsătorită cu Andrei Neacșu. Vedeta de televiziune a devenit mămică pentru prima oară în vara anului 2017, atunci când l-a adus pe lume pe băiețelul ei, Zian. În data de 13 mai 2023, Ilinca Vandici a confirmat, printr-o postare pe care a făcut-o pe contul ei de socializare, că s-a separat de cel care i-a fost soț. Ilinca Vandici și fostul ei soț se ocupă în continuare de creșterea băiețelului lor, Zian.

Ilinca Vandici a vorbit, într-un interviu pentru revista Viva, despre lupta cu depresia postanală și despre cum a reușit să depășească momentele dificile din viața sa cu ajutorul terapiei.

”Fac acest gen de terapie de dinainte de separare, nu are nicio legătură cu găsirea liniștii post-divorț. Theta Healing este o tehnică de meditație pentru omul modern. Consider că este cea mai simplă, rapidă, eficientă și plină de iubire tehnică pentru vindecarea emoțională, fizică și spirituală. Mă aflu într-un proces de analiză personală de vreo patru ani de zile, deci combin două tipuri de terapie care funcționează excelent pentru mine. Cu ajutorul Theta Healing, procesul de vindecare devine, într-adevăr, mult mai rapid și eficient, însă frumusețea vine din faptul că ai posibilitatea să înveți să lucrezi singur pe tine cu această metodă, oricând simți nevoia, oricând dorești, oricând consideri că este necesar. Am reușit să vindec multe aspecte ale vieții mele până acum și să înțeleg cine sunt cu adevărat”, a declarat Ilinca Vandici.

”Depresia postnatală m-a forțat cumva să încep această călătorie și sunt foarte recunoscătoare că s-a întâmplat așa. Mă bucur că am avut ocazia și spațiul în care să și vorbesc despre aceste subiecte pentru că mi se pare important să reușim să împărtășim informații pe care le acumulăm pentru a-i ajuta și pe alții. Trăim în secolul în care, din păcate, depresia, anxietatea sunt atât de des întâlnite peste tot în jurul nostru încât nu mai putem să le ignorăm și, da, consider că ședințele de terapie ar trebui să fie o normalitate. De la copii la bunici, întâlnesc oameni a căror viață s-a schimbat odată ce au înțeles cât de mult moloz emoțional, care nu ne mai servește la nimic, cărăm după noi și cât de frumoa-să este viața după ce ai scăpat de el… În acest moment, personal, am trecut de mult de depresii, sunt la fine-tuning acum”, a adăugat vedeta.