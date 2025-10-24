Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO. Cum e viața de MĂMICĂ pentru Roxana Nemeș. ”Nu am avut încă momente de panică”

FOTO. Cum e viața de MĂMICĂ pentru Roxana Nemeș. "Nu am avut încă momente de panică"

24 oct. 2025
FOTO. Cum e viața de MĂMICĂ pentru Roxana Nemeș. "Nu am avut încă momente de panică"
Cum e viața de mămică pentru Roxana Nemeș

Cântăreața Roxana Nemeș, în vârstă de 36 de ani, a vorbit despre viața de mămică. Artista a mărturisit că vrea să petreacă cât mai mult timp alături de gemenii săi.

Roxana Nemeș s-a căsătorit în data de 17 septembrie 2021 cu Călin Hagima. Roxana Nemeș a fost cerută de soție de Călin Hagima pe 7 decembrie 2019, însă căsătoria lor a fost amânată din cauza restricțiilor impuse de pandemie.

În luna septembrie a acestui an, Roxana nemeș a devenit mămică de gemeni. Artista a declarat, pentru spynews.ro, că nu intenționează să revină prea repede pe scenă pentru că își dorește să petreacă timp alături de micuții săi.

Cum e viața de mămică pentru Roxana Nemeș. ”Momentele acestea sunt extrem de importante”

”Mai așteptăm puțin, pentru că vreau să-mi petrec timpul non-stop cu ei, vreau să fim non-stop cu ei. Nu, nici înainte de naștere nu mă gândeam că mă voi întoarce mai repede pe scenă. Mi-am dorit acest timp cu ei și îmi doresc, și voi fi prezentă 100%, forever lângă ei”, a declarat Roxana Nemeș.

”La un moment dat, normal, am să mă întorc pe scenă. Dar, probabil că peste un an. Vreau să fiu lângă ei, momentele acestea sunt extrem de importante. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, nu am avut încă momente de panică. Nu am avut. Zici că sunt mamă dintotdeauna. Mama lor dintotdeauna”, a adăugat aceasta.

