FOTO / Cum își menține SILUETA Adela Popescu după trei sarcini. ”Dar clar arăt aşa şi datorită lui Radu”

08 sept. 2025, 12:30, Showbiz
Cum își menține silueta Adela Popescu după trei sarcini

Adela Popescu, în vârstă de 38 de ani, a spus cum își menține silueta. Deși a născut de trei ori, vedeta arată ireproșabil.

În data de 8 ianuarie 2021, Adela Popescu a anunțat că urmează să devină din nou mămică. În data de 11 iulie 2021, vedeta a născut cel de-al treilea copil, un băiețel, care a primit numele Adrian. Adela Popescu este căsătorită cu prezentatorul de televiziune Radu Vâlcan, împreună cu care mai are doi copii. – Alexandru și Andrei. În data de 7 mai 2022, Adela Popescu și Radu Vâlcan l-au botezat pe fiul lor cel mic, Adrian.

Adela Popescu arată impecabil după trei sarcini. Vedeta a spus, într-un interviu pentru okmagazine.ro, ce anume face pentru a fi în formă.

Cum își menține silueta Adela Popescu după trei sarcini. ”Radu este preocupat de viaţă sănătoasă în general şi m-am dat şi eu după el”

”Copiii ne îngraşă, copiii ne slăbesc! (zâmbeşte). N-auzi că mă epuizează copiii? Viaţa e dură cu ei. (râde) Glumesc, pentru că pe lângă tot greul, este atât de multă fericire pe care ne-o aduc şi atât de mult sens pe care îl dau vieţii! Altfel, da, după trei sarcini arăt aşa pentru că Radu este preocupat de viaţă sănătoasă în general şi m-am dat şi eu după el. Dacă el face sport şi e preocupat de alimentaţia sănătoasă sunt obiceiuri pe care le-am împrumutat şi eu şi am învăţat care sunt combinaţiile corecte de alimente. Copiii au preluat şi ei – deşi la ei e mult mai simplu, că ce le dai aia mănâncă, plus că ei se joacă, aleargă toată ziua, deci consumă altfel. Dar clar arăt aşa şi datorită lui Radu”, a declarat Adela Popescu.

”Oricum, eu nu mănânc aşa cum mănâncă el. El mănâncă o singură masă pe zi, apoi în fiecare zi a vieţii lui, indiferent unde ar fi, aleargă timp de o oră. Eu nu sunt aşa”, a mai spus aceasta.

