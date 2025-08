FOTO / Cum se descurcă Alina Laufer și soțul ei în ROLUL de părinți. ”Nu am putea să supraviețuim”

Alina Laufer a explicat cum se descurcă ea și partenerul său de viață, Ilan, în rolul de părinți. Vedeta urmează să devină din nou mămică.



Jorge, pe numele său real George Papagheorghe, fost căsătorit cu Alina Laufer, împreună cu care are o fetiță, Karina. După divorțul de Alina Laufer, Jorge s-a căsătorit cu Ramona Prodea, împreună cu care are un băiețel, David.

Acum, Alina Laufer, în vârstă de 42 de ani, este însărcinată cu cel de-al patrulea copil . Alina Laufer urmează să aducă pe lume o fetiță în toamna acestui an.

Vedeta a explicat, pentru revista Viva, cum se descurcă ea și partenerul său de viață cu creșterea copiilor.

Cum se descurcă Alina Laufer și soțul ei în rolul de părinți. ”Ilan este cel care e capabil să aducă puțină disciplină în casa noastră și eu îl folosesc din plin de fiecare dată dacă vreau să mă asculte”

”E cu dus-întors, pentru că pentru Karina simt că am aplicat alt stil de parenting. A fost alt tip de copil. Pentru că, de fiecare dată când îi spuneam ceva, înțelegea din prima. Nu trebuia să ridic nici tonul, nici să mă repet de foarte multe ori. Însă, cu gemenii este cu totul și cu totul altă situație. Nu suntem niște părinți stricți, dar nici nu-i lăsăm să facă absolut orice, pentru că am fi niște oameni morți. Nu am putea să supraviețuim”, a declarat Alina Laufer.

”Depinde. Ilan este cel care e capabil să aducă puțină disciplină în casa noastră și eu îl folosesc din plin de fiecare dată dacă vreau să mă asculte. Le spun că mă duc la tati și îi spun, pentru că pe mine nu mă ascultă. Mama are o vorbă și o spune, că eu nu pot fi periculoasă sau amenințătoare, deși încerc, dar nu-mi iese. Și atunci el este așa cu ei. E unealta pe care o folosesc, însă și el îi răsfață foarte mult. Adică cu multe lucruri cu care eu nu sunt de acord sau nu îi las. Primesc permisiune de la tati și atunci se simt cu adevărat fericiți”, a adăugat aceasta.

”Cu un nou bebeluș în casă, situația nu o să fie foarte diferită pentru că, oricum, noi ne facem programul în funcție de copii, deci nu avem alte activități și tot ceea ce facem este în funcție de ei. Bonă nu am avut niciodată și nu cred că o să avem”, a încheiat vedeta.