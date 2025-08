FOTO / CUMPĂNA prin care a trecut Maria Dragomiroiu. ”Pierdusem trei sferturi din sânge”

Interpreta de muzică populară Maria Dragomiroiu, în vârstă de 70 de ani, a trecut printr-o mare cumpănă în urmă cu ani. Artista a povestit ce s-a întâmplat.



Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară. Vedeta a atras mereu atenția cu look-ul său. În plan personal, Maria Dragomiroiu și Bebe Mihu formează un cuplu din anul 1985 și s-au căsătorit în anul 1991. Au împreună peste 30 de ani de mariaj. Artista are doi copii.

În urmă cu ani, în timpul unui turneu, Maria Dragomiroiu a trecut printr-o mare suferință. Artista s-a confruntat cu o gravă problemă de sănătate, despre care a oferit detalii într-un interviu pentru revista Viva.

Cumpăna prin care a trecut Maria Dragomiroiu. ”După 25 de minute eram pe masa de operație”

”Am avut o cumpănă, chiar în Țara Sfântă, imediat după Revoluție. După patru piese, am simțit că leșin, din cauza unei probleme medicale grave. După 25 de minute eram pe masa de operație, pierdusem trei sferturi din sânge. M-a operat o anestezistă din Rm. Vâlcea, de-a mea (n.r. solista este originară din Rm. Vâlcea). Dacă eram în România, în 1990, cu tot haosul și HIV-ul din transfuzii, poate nu mai trăiam. Dumnezeu m-a iubit”, a povestit Maria Dragomiroiu.

Artista a făcut declarații și despre relația cu soțul său, Bebe Mihu:

”Ne-am întâlnit în 1983. El era muzician, director la casa de cultură unde aveam spectacol. Păstrez și acum costumul din acea seară în care am făcut cunoștință. Discreția și lipsa grabei au făcut să ne cunoaștem cu adevărat. Așa că, abia în 1987 copiii au aflat că relația noastră era una de suflet. Bebe a decis să se mute la București și, timp de șase luni, a făcut naveta zilnic – opt ore pe zi petrecute în tren. Să vezi ce face dragostea… (…) Cu soțul meu am făcut și facem o echipă minunată, în viață și în muncă, pentru că așa a vrut Dumnezeu. Apariția lui Bebe în viața mea a fost ceva divin. Recunosc, mereu am avut nevoie de sprijin – nu material, căci muncesc cât șapte – ci afectiv. Am nevoie să aud o vorbă bună, tânjesc după bunătate, îngăduință, toleranță, înțelegere, iubire. Iar relația noastră a reușit: pentru că ne-am respectat, am avut încredere unul în celălalt și ne-am iubit și ne iubim sincer. Nu ne-am certat niciodată serios, nu a fost nici măcar o zi în care să nu vorbim”.