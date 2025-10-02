FOTO / De ce nu a dat Mihai Călin din prima la Teatru. ”Mi-a fost FRICĂ”

Actorul Mihai Călin, în vârstă de 56 de ani, a explicat care a fost motivul pentru care nu a dat din prima admitere la Teatru, ci a ales o altă facultate.



Mihai Călin este un cunoscut actor, care de-a lungul anilor a jucat în diverse seriale care s-au bucurat de succes la public. Mihai Călin a debutat în televiziune în urmă cu 25 de ani, la emisiunea „Știi și câștigi”, pe care a moderat-o la postul de televiziune Pro TV.

În plan personal, Mihai Călin este căsătorit cu Silvia și au împreună un copil, un băiat pe nume Matei.

Actorul a povestit, pentru revista Viva, care a fost motivul pentru care nu a dat din prima admitere la Teatru.

De ce nu a dat Mihai Călin din prima la Teatru. ”Am dat la Fizică, dar am picat, pentru că n-am învățat cum trebuia”

”Pasiunea pentru actorie am descoperit-o foarte simplu – profesoara mea de română și franceză din liceu, Marina Creci, pasionată de teatru, provenind din familie de actori, ne-a pus în clasa a X-a, când am studiat Caragiale, să citim pe roluri, ne-am jucat, ne-a plăcut, apoi a organizat o trupă de teatru a liceului. În clasele a XI-a și a XII-a cam cu asta m-am ocupat: cu spectacole de teatru pe care le jucam în aula Facultății de Fizică, de care era lipit liceul. Jucam în fața a 500-600 de elevi, tot liceul venea la spectacolele noastre. Tocmai de aceea nici n-am învățat prea mult, în ultimii doi ani de liceu, pentru că mă pasiona foarte mult teatrul”, a explicat Mihai Călin.



”La finalul liceului, mi-a fost frică să dau la Teatru, așa că nu am dat examen la Teatru, ci am dat la Fizică, dar am picat, pentru că n-am învățat cum trebuia. Apoi, am plecat în armată. Au fost niște ani destul de grei, un an de armată, trei ani de Politehnică la seral, timp în care am și lucrat. M-au maturizat foarte mult, am învățat că trebuia neapărat să fac ceva cu viața mea, să devin bun în meseria pe care o s-o urmez, să nu depind de nimeni, ci alții să aibă nevoie de mine. Ca electronist a fost haios să lucrez, nu mă pricepeam eu prea bine, dar am învățat de la alții. E adevărat că ne mai și distram, ei lucrau, mă învățau să repar diverse înregistratoare de tensiune, de temperatură, iar eu le citeam din Legile lui Murphy și așa, din trocul acesta, ieșea ceva lucrativ, dar și haios”, a mai spus acesta.