FOTO / De ce nu se spovedește Monica Tatoiu. ”Nu-mi place să îmi bag nasul sub SUTANA popii”

12 aug. 2025, 13:30, Showbiz
De ce nu se spovedește Monica Tatoiu

Monica Tatoiu, în vâstă de 68 de ani, a explicat de ce nu obișnuiește să se spovedească. ”Nu-mi place să îmi bag nasul sub sutana popii”, a spus aceasta.

Monica Tatoiu este o cunoscută femeie de afaceri. De asemenea, aceasta a fost și profesoară de matematică. În plan personal, Monica Tatoiu este căsătorită de foarte mulți ani cu Victor Tatoiu, împreună cu care are un băiat, Victor. Monica Tatoiu a mai avut o căsnicie cu Radu Stoenescu.

Monica Tatoiu a fost invitată de curând la podcastul „Cel mai bun”, realizat de Mariana Zberianu, unde a explicat care este motivul pentru care nu obișnuiește să meargă la spovedit, deși este o persoană credincioasă.

De ce nu se spovedește Monica Tatoiu. ”Nu-mi plac intermediarii”

”Nu plec niciunde fără Biblia mamei, niște apă sfințită, niște anafură și… o cruce făcută pe drum”, a declarat Monica Tatoiu, potrivit click.ro.

”Nu, nu (n.r – nu se spovedește)! Nu-mi plac intermediarii. Întotdeauna câștigă mai mult decât producătorul. Nu-mi place să îmi bag nasul sub sutana popii. Am zis «hai să mă duc să mă spovedesc, nu? Că așa trebuie făcut». Și când ală la care m-am dus să mă spovedesc, care avea niște stele aici, lumina ca Luna Plină, în loc să mă spovedească, a început să facă politică, să mă întrebe de politică. Păi eu de asta mă duc la Biserică?”, a mai spus aceasta.

”Nu pot să îi văd cu crucile alea așa, cu mașinile și cum… În loc să facă cămine… M-am certat chiar și cu Patriarhul că avem nevoie de școli ortodoxe după modelul catolic, avem nevoie de cămine pentru bătrâni pe lângă mănăstiri cu maici, avem nevoie de serviciu pentru credincioși. Nu să cerem nu știu câți bani să te cunun sau să te îngrop. Cu asta nu sunt de acord”, a încheiat Monica Tatoiu.

