FOTO / Deea Maxer, despre ACTIVITATE sa profesională. ”Nu aș putea să fac un singur lucru. Sunt hiperactivă”

Deea Maxer a vorbit despre activitatea sa profesională. Aceasta a explicat că este implicată în numeroase proiecte pentru că nu poate sta degeaba.



Deea Maxer a fost căsătorită foarte mulți ani cu muzicianul Dinu Maxer. Cuplul are doi copii, un băiat și o fetiță, Andreas și Maysa. Deea și Dinu Maxer au format un cuplu de 18 ani. Deea Maxer este artistă, dar se ocupă și de afaceri cu produse cosmetice.

În data de 28 martie 2023, Deea Maxer a făcut un anunț cu totul neașteptat pe contul ei de pe o rețea de socializare. Aceasta a anunțat că se separă de Dinu Maxer. După divorț, cei doi nu mai locuiesc împreună în aceeași casă, însă stau în același bloc, la etaje diferite.

Deea Maxer a vorbit, pentru revista Viva, despre activitățile profesionale în care este implicată.

Deea Maxer, despre activitatea sa profesională. ”Sunt antreprenor, am propria companie”

”Nu am fost niciodată doar dansatoare. Am avut 18 ani un proiect de muzică și dans oriental pe care l-am dus la nivel de performanță. Am cântat muzică orientală autentică în limba arabă și am promovat bellydance-ul, dansul specific arăbesc. Sunt antreprenor, am propria companie. Colaborez cu domeniul imobiliar atât în București, cât și în Dubai, de 3 ani. Conduc o echipă de vânzări într-o companie de Networking și iubesc să le îmbin pe toate acestea. Nu aș putea să fac un singur lucru. Sunt hiperactivă. Îmi place să lucrez cu oamenii și să văd rezultate”, a declarat Deea Maxer.

Despre faptul că vinde case, aceasta a spus:

”Nu mă ocup doar de partea de promovare. Preiau proprietăți atât de la dezvoltatori, cât și de la proprietari, le listez, le promovez, gândesc strategia de promovare, fac vizionări, lucrez cu clienții, îi consiliez și direcționez pentru creditare dacă e cazul și, într-un final, tranzacționez. E un proces care necesită transparență, implicare, încredere, iar eu am o legătură specială cu clienții mei. Eu lucrez cu oameni și le gestionez bugetele pentru achiziționarea unei locuințe. E o responsabilitate mare”.