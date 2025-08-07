Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Gabriela Cristea, despre mariajul pe care l-a avut cu Marcel Toader. ”De ce să nu RECUNOSC cinstit?”

07 aug. 2025, 12:30, Diverse
Gabriela Cristea, în vârstă de 50 de ani, a făcut câteva declarații legate de mariajul pe care l-a avut cu Marcel Toader.

Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea este căsătorită cu muzicianul Tavi Clonda din anul 2015. Din mariajul cu Tavi Clonda, Gabriela Cristea are două fetițe, Victoria și Iris. Înainte de a deveni mămică, Gabriela Cristea a pierdut două sarcini, una la 20 de ani și cealaltă cu Tavi Clonda.

Vedeta a mai fost măritată cu omul de afaceri Marcel Toader, în perioada 2008-2013. Marcel Toader a încetat din viață în anul 2019. Despre căsnicia cu acesta a făcut vedeta câteva declarații într-un interviu pe care l-a acordat pentru revista Viva.

Gabriela Cristea, despre mariajul pe care l-a avut cu Marcel Toader. ”A fost o greșeală de la început”

Întrebată dacă există un lucru pe care l-ar schimba din mariajul pe care l-a avut cu Marcel Toader, Gabriela Cristea a răspuns:

”Să nu mă fi măritat cu el. Da. A fost o greșeală de la început. De ce să nu recunosc cinstit?”.

Vedeta a afirmat ă nu o mai afectează absolut deloc trecutul:

”Deloc. Deloc. Nici nu mi se mai pare că am trăit vreodată chestia aia, deși e clar că am trăit-o. Și online-ul îmi aduce aminte. Dacă dai un search pe Google, e plin încă. Dar, uneori, foarte rar, spre deloc, dacă mai văd vreun articol din ăsta zic: „Wow”. Vorbesc așa detașat de parcă n-aș vorbi despre mine”.

Gabriela Cristea a vorbit și despre căștigurile sale din perioada când prezenta show-ul ”Noră pentru mama”, despre suma de bani pierdută (n.r. 800 de mii de euro) și despre dorința fostului său soț de a face un parc acvatic:

”Nu, mai mult. Practic, am făcut o socoteală și am câștigat undeva pe la un milion de euro, dar legal, cu acte, totul în regulă, aveam aproape 500.000 de euro. (…) Nu voiam eu. Nu, eu nu voiam să fac asta. Fostul meu soț își dorea să facă asta (n.r. parc acvatic)”.

