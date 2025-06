FOTO / În ce au investit BANI Smiley și Pavel Bartoș. Cei doi au dat detalii despre afacerile lor

Smiley, în vârstă de 41 de ani, și Pavel Bartoș, în vârstă de 50 de ani, au explicat în ce afaceri au investit banii câștigați.



Smiley este foarte bun prieten cu Pavel Bartoș. Cei doi prezintă împreună emisiunea ”Românii au talent” , de la postul de televiziune Pro TV. De asemenea, ambii fac parte și din echipa de la ”Vocea României” , de la același post de televiziune.

Cei doi au explicat, pentru revista Unica, în ce anume și-au investit banii pe care i-au câștigat.

În ce au investit bani Smiley și Pavel Bartoș. ”Adică nu e un business din-ăsta din care să ne îmbogățim vreunul”

”Eu investesc într-o afacere de când am început-o, HaHaHa Production. Investesc de foarte mult timp, foarte mulți bani. Foarte mulți. Și nu numai în asta, mai am încă una în State, și acolo la fel. Proiectul ăsta (din SUA) a început pe la 23 de ani, când am început să iau calea Americii, Marii Britanii și așa mai departe. Și am început să mă duc cu CD-urile, cu demo-urile, cu băieții, cu toți producătorii pe care îi reprezint și pe care îi promovez. Așa, în fiecare an, câte puțin, câte puțin, până am ajuns să ne ia în seamă cine trebuia. Anul trecut am investit și pentru renovare, pentru piscină, ca toate lucrurile să arate așa cum ne-am imaginat noi că ar trebui să arate (în hotelul de la Vama Veche). E ok. Adică nu e un business din-ăsta din care să ne îmbogățim vreunul. E o chestie care ne place, unde mergem să mai facem un șpriț. E un loc în care ne place să mergem. E un loc foarte mișto pentru mers cu familiile, cu prietenii. Nu e un loc mare, are 14 camere. E o chestie așa de fun”, a declarat Smiley.

”Iar eu investesc în casa mea de producție, cu care deja am făcut două filme până acum. Am făcut un scurt metraj, un lung metraj, „Ramon”, care s-a bucurat de succes, iar acum facem „Ramon 2 – Filmul de Crăciun”. Facem și comedia noastră, adică în coproducție. Eu investesc în ceea ce mă pricep. Pentru că la un moment dat am tot încercat diverse lucruri și mi-am dat seama că cel mai bine e să investesc în ceea ce mă pricep. (…) Nu trebuie să te aștepți să îți iasă de pe o zi pe alta lucrurile. Că e o chestie de ani, de strategie, de viziune. Așa că eu sunt fericit că încep să-mi iasă lucrurile. Cumva încep să văd luminița de la capătul tunelului. Adică să începem să fim pe zero ca să facem și alte filme”, a spus Pavel Bartoș.