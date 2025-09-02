Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / În ce RELAȚII este Oana Roman cu fostul soț, Marius Elisei. ”Eu nu-mi doresc lucrul acesta”

FOTO / În ce RELAȚII este Oana Roman cu fostul soț, Marius Elisei. ”Eu nu-mi doresc lucrul acesta”

02 sept. 2025, 12:30, Showbiz
Oana Roman a explicat în ce relații este în prezent cu fostul său soț, Marius Elisei, împreună cu care are o fiică, Isabela.

Oana Roman este fiica Mioarei Roman și a lui Petre Roman, fost premier al României. Oana Roman a format o familie cu Marius Elisei. Din mariajul celor doi a rezultat o fetiță, Maria Isabela. La sfârșitul anului 2020, Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit. Cei doi au divorțat oficial la notar în data de 15 februarie 2021. Ulterior, însă, cei doi s-au afișat din ce în ce mai des împreună și și-au reluat relația. În data de 26 ianuarie 2023, Oana Roman a anunțat că s-a separat definitiv de Marius Elisei.

Oana Roman a făcut declarații despre fostul său partener de viață și despre cum se înțelege acum cu acesta într-un interviu pentru revista Viva.

”Nu suntem în niciun fel de relații. Nu-mi doresc să mai fiu în niciun fel de relații. Putem să comunicăm prin e-mail referitor la Isa, dar asta nu se întâmplă. I-am trimis câteva mailuri și el nu mi-a răspuns. El încearcă să comunicăm prin Isa, ceea ce e total greșit. Îi spune ei lucruri pe care dorește să mi le transmită, lucruri rele, evident. Eu consider că asta este o foarte mare greșeală. Cred că, dacă are ceva de transmis mie personal, trebuie să-mi spună prin intermediul unui e-mail ce are de spus. Și să nu încerce să o mai bage pe Isa între noi pentru niciun motiv, pentru că eu nu am făcut și nu fac asta”, a declarat Oana Roman.

”Dar, altfel, noi nu comunicăm, nu avem niciun fel de relație și eu nu-mi doresc lucrul acesta. Ar fi putut să vină la festivitatea de final de clasa a IV-a a Isei, puteam să stăm în locuri diferite, pentru ea ar fi fost o bucurie, însă nu a făcut lucrul acesta. Una este să nu comunicăm, să nu avem nicio relație și alta este să nu vină la momente importante din viața ei, mai ales când este vorba despre școală”, a mai spus aceasta.

Mediafax
