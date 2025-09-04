FOTO / Ioana Ginghină dă amănunte picante din INTIMITATE. ”Facem sex mai bine ca niciodată”

Ioana Ginghină și-a găsit fericirea alături de Cristi Pitulice. Actrița a fost căsătorită de două ori, Prima oară, vedeta a fost căsătorită cu Daniel Tudorică, de care a divorțat în anul 2004. Ulterior, vedeta a fost măritată cu Alexandru Papadopol.

Actrița Ioana Ginghină, în vârstă de 47 de ani, a dat amănunte picante din intimitate. ”Facem sex mai bine ca niciodată”, a afirmat aceasta.

Invitată recent la emisiunea ”La Măruță”, de la postul de televiziune Pro TV, Ioana Ginhină a oferit detalii picante din relația sa cu actualul soț, Cristi Pitulice.

Ioana Ginghină dă amănunte picante din intimitate. ”Dacă e să vorbim de sex, nu mai e doar marți, e zilnic, chiar și de trei ori pe zi”

Ioana Ginghină a avut un dialog neașteptat cu moderatorul Cătălin Măruță, potrivit click.ro.

„Făceam bine până n-am mai făcut bine. Îmi caut soț”, a spus actrița



„Cum să îți cauți soț? Te-ai despărțit?”, a întrebat Cătălin Măruță.

„Nu m-am despărțit, încă. (…) Glumesc, dar e un sâmbure de adevăr. Încerc să fiu cât se poate de autentică, pentru ca doamnele să înțeleagă despre ce este vorba. Bărbații care nu își asumă relațiile pe Facebook, de obicei, lasă undeva o portiță”, a răspuns vedeta.

„Tu cu al tău acum ești bine?”, a mai întrebat moderatorul emisiunii ”La Măruță”.

„Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată. Dacă despre asta e vorba, ne-am luat și jucării noi. Dacă e să vorbim de sex, nu mai e doar marți, e zilnic, chiar și de trei ori pe zi. (…) Vrei să îți zic care este stadiul? Fii-mea vine de obicei târziu acasă, pe la 9 și jumătate – 10. Într-o zi, pe la 7, auzim că intră cineva în casă. Cristi fuge în baie, eu trag repede ceva pe mine și mă duc la ușă: «De când ești acasă?». Se uită Ruxi la mine și zice: «Mă bucur că vă merge relația». Deci, asta e zona. Cred că e de împăcare”, a declarat Ioana Ginghină.